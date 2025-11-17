Apple potpuno mijenja način na koji lansira telefone: Promjena stiže već sa iPhone 18 serijom

Ako ste ljubitelj osnovnih iPhone modela, načekaćete se za sljedeću generaciju.

Izvor: Apple

Apple i dalje ostvaruje najveći dio prihoda od prodaje pametnih telefona, pa je kompanija, kako bi se efikasnije takmičila, spremna da promijeni svoj tradicionalni marketinški pristup kada je u pitanju najava novih iPhone modela.

Prema navodima poznatog analitičara Bloomberg-a, Marka Gurmana, za narednu godinu planiran je drugačiji raspored predstavljanja novih uređaja.

Umjesto tokom istog događaja, novi iPhone modeli biti podijeljeni u dvije glavne grupe prema redosljedu predstavljanja. Jesenja grupa će obuhvatiti iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max i dugo očekivani savitljivi iPhone, kao i do sada, u septembra narednu godine. Međutim, oni koji žele pristupačnije iPhone modele sljedeće generacije, moraće da sačekaju prvu polovinu 2027. godine. Tada će biti predstavljeni iPhone 18, iPhone 18e i iPhone Air druge generacije.

Navodno, iPhone 17e biće predstavljen početkom 2026. godine.

Izvor: Apple

Kako tvrdi Gurman, ovaj raspored najava trebalo bi da pomogne novim iPhone modelima da se bolje pozicioniraju u odnosu na Samsung i Google Pixel telefone. Do sada su svi novi iPhone modeli bili lansirani masovno u septembru, dok su se samo povoljnije verzije, poput iPhone SE i iPhone 16e, pojavljivale na proljeće.

Na ovaj način, tvrdi Gurman, prolećna najava osnovnog iPhone modela i ultra tankih Air verzija omogućiće Apple-u da se bolje takmiči sa Samsung-om, koji svoje nove telefone tradicionalno predstavlja početkom godine.