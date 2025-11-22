logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Na vrbi rodilo grožđe! iPhone i Android uređaji konačno mogu da razmjenjuju fajlove bez ograničenja

Na vrbi rodilo grožđe! iPhone i Android uređaji konačno mogu da razmjenjuju fajlove bez ograničenja

Autor Nikolina Damjanić Izvor Smartlife
0

Android i iPhone uređaji uskoro će biti povezaniji nego ikad, jer Quick Share sada radi sa AirDrop-om i omogućava dvosmjeran, siguran i jednostavan prenos datoteka između ova dva sistema.

Quick Share između Iphone i Android telefona Izvor: YouTube / MacRumors

Korisnici Android i iPhone uređaja imaju razloga za veselje. Google je potvrdio da Android Quick Share sada zvanično funkcioniše sa AirDrop-om, odnosno da je korisnicima na raspolaganju lak i brz prenos fajlova između dva suparnička mobilna ekosistema.

Podrška je za sada dostupna samo na Pixel 10 seriji, a korisnici mogu brzo da šalju fotografije, video snimke i druge fajlove između Android uređaja, iPhone-a, iPad-a i Mac računara.

Quick Share, koji je do sada bio ograničen na Android, Chromebook i Windows uređaje, sada dodaje i Apple-ove uređaje na listu opcija za dijeljenje fajlova, piše Tech Radar.

Kako radi nova funkcija?

Izvor: Google

Prema kratkom videu koji je Google podijelio, dovoljno je da otvorite Quick Share na Android telefonu i Apple uređaji će se pojaviti kao dostupna opcija za slanje. Kada korisnik iPhone-a prihvati pozivnicu, moći ćete da mu pošaljete fotografije, video snimke ili druge fajlove. Proces je dvosmeran, pa će se Android telefoni takođe pojavljivati kao dostupni uređaji u AirDrop meniju na iPhone-u.

Ipak, ovo nije potpuna AirDrop kompatibilnost. Google je u posebnoj objavi na svom blogu pojasnio da funkcija radi samo kada je AirDrop podešen da bude vidljiv svima. Kompanija navodi da bi rado sarađivala sa Apple-om na tome da se omogući i režim "samo kontakti" u budućnosti.

Google je posebno naglasio da je komunikacija između Android i iPhone uređaja potpuno bezbjedna.

Nova funkcija ne koristi nikakva zaobilazna rešenja. Veza je direktna, peer-to-peer, što znači da fajlovi nikada ne prolaze kroz server, razmenu sadržaja niko ne beleži i ništa se ne deli što korisnik nije eksplicitno poslao, poručuje Google.

Iako je trenutno ograničena samo na Pixel 10 seriju, Google ističe da je ovo "tek prvi korak" u unapređenju iskustva i proširivanju funkcionalnosti na više uređaja. Postoje i alati trećih strana, ali ova zvanična integracija obećava veću praktičnost i sigurnost.

(Izvor: Zimo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

android iphone fajlovi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS