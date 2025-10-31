Android ili iPhone? Koji telefoni su bezbjedniji - evo šta kažu istraživanja

Novo istraživanje otkriva koji tabor je bezbjedniji kada je riječ o fišingu i prevarama.

Izvor: YouTube / MacRumors

Kada se postavi pitanje koji je bezbjedniji, Android ili iOS, većina korisnika instinktivno će stati na stranu kompanije Apple. Ekosistem "ograđene bašte" često se navodi kao razlog zašto su iPhone uređaji sigurniji od Android telefona.

Međutim, novo istraživanje pokazuje da stvari nisu baš tako jednostavne. U jednoj važnoj oblasti, Android telefoni su zapravo bezbjedniji od iPhone-a - kada je riječ o zaštiti od prevara i fišing poruka.

Prema istraživanju koje je sprovela kompanija YouGov, korisnici iPhone uređaja imaju čak 65% veću verovatnoću da nedeljno dobiju tri ili više prevarantskih SMS poruka nego korisnici Android-a. Istovremeno, korisnici Android-a su 58% skloniji da kažu da u protekloj nedjelji nisu primili nijednu sumnjivu poruku.

Android korisnici su takođe 20% češće ocenili zaštitu svog telefona kao "veoma efikasnu" ili "izuzetno efikasnu".

Izvor: Google

U anketi je učestvovalo 5.000 korisnika pametnih telefona iz SAD, Indije i Brazila, a zanimljivo je da je Google bio jedan od partnera istraživanja.

Rezultati su posebno interesantni kada se uporede vlasnici Google Pixel telefona i iPhone-a. Korisnici Pixel uređaja su 96% češće prijavili da nisu primili nijednu lažnu poruku, dok su korisnici iPhone-a 136% češće tvrdili da ih primaju u velikom broju. Još gore - vlasnici iPhone-a su 150% češće smatrali da njihov uređaj uopšte nije efikasan u zaštiti od prevara.

U posebnoj analizi, YouGov je uporedio bezbjednosne funkcije na četiri telefona - Pixel 10 Pro, iPhone 17 Pro, Galaxy Z Fold7 i Motorola Razr+ 2025. iPhone se, vjerovali ili ne, našao na posljednjem mestu po broju ugrađenih funkcija zaštite.

Android tabor je, sa druge strane, pohvaljen zbog "robusnog filtriranja poziva", otkrivanja prevara i autentifikacije u realnom vremenu. Google Messages automatski filtrira poznate spam poruke, a pomoću vještačke inteligencije analizira sumnjive poruke od nepoznatih pošiljalaca i prikazuje upozorenje ako prepozna obrazac prevare.

Izvor: Google

Takođe, Google-ova aplikacija za telefoniranje (Phone) automatski blokira poznate spam pozive, dok funkcija Call Screen može da se javi umjesto korisnika i otkrije da li je u pitanju prevara. Čak i ako se korisnik javi, Android koristi AI zaštitu u realnom vremenu da upozori na sumnjive razgovore i spriječi rizične akcije, poput instaliranja neprovjerenih aplikacija.

Drugim riječima, dok Apple priča o privatnosti, Android pokazuje da otvorenost ne mora nužno da znači i slabiju bezbjednost. Naravno, vidjećemo dokle će ta otvorenost trajati.

Ovo, naravno, nije prvi put da su se Android i iOS uređaji našli pod lupom. CyberNews je prošle godine sproveo eksperiment u kojem je na fabrički resetovane telefone instalirao 100 najpopularnijih aplikacija, a zatim pratio servere koje uređaji kontaktiraju.