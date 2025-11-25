Zašto se ultratanki iPhone prodaje 3 puta gore od očekivanja: Eksperti otkrili razloge iza neuspjeha

Umjesto hit modela, iPhone Air postao je najveće iznenađenje - i to ne u pozitivnom smislu. Kupci ga masovno zaobilaze, uprkos ogromnom interesovanju na Apple sajtu.

Izvor: YouTube / Apple

Ultratanki iPhone Air trebalo je da bude zvijezda nove iPhone 17 serije. Umjesto toga, prodaja mu je čak tri puta lošija od Apple-ovih očekivanja, a glavni krivac je kombinacija visoke cijene i suviše skromnih specifikacija, tvrde eksperti.

Kako objašnjava Financial Times, iPhone Air nije toliko jeftiniji od iPhone 17 Pro modela (svega 100 dolara), dok su razlike u specifikacijama značajne. Skromna baterija, samo jedna kamera i izostanak drugog zvučnika predstavljaju neobičan skup kompromisa za većinu kupaca, koje tanak dizajn jednostavno ne može da opravda.

Prema IDC-u, samo nekoliko nedjelja nakon što je iPhone Air stigao u prodaju, Apple je prepolovio plan proizvodnje za ovaj model, jer je prodaja bila tri puta manja od očekivane. Morgan Stanley procjenjuje da će Apple tokom tekuće polovine godine proizvesti oko 90 miliona telefona iz iPhone 17 serije, što je 6 miliona više od inicijalnog plana, ali bi taj broj bio i viši da nije bilo razočaravajućeg iPhone Air modela.

To, međutim, ne znači da iPhone Air ne privlači pažnju. Naprotiv, Apple-ova listing stranica imala je milion posjetilaca tokom septembra, što je prilično impresivno u odnosu na ukupno 7,4 miliona pregleda čitave iPhone 17 porodice. To predstavlja rast od 28% u odnosu na prošlu godinu i Plus model. Ipak, za razliku od ostalih modela iz nove linije, posjetioci iPhone Air stranice tri puta rjeđe se odlučuju na kupovinu iPhone Air telefona.

Iako je iPhone Air pobudio određeni tehnički interes, korisnici jednostavno ne žele da plate cijenu od 999 dolara za trenutnu kombinaciju funkcija i specifikacija.

Eksperti objašnjavaju da je i MacBook Air prošao kroz sličan bolan period kada je debitovao, jer su korisnici bili razočarani. Apple je potom morao ne samo da smanji cijenu, već i da poboljša performanse. Prema glasinama, kompanija planira da barem taj drugi nedostatak iPhone Air telefona ispravi nadogradnjom na snažniji procesor.

Analitičari iz Jefferies-a navode da iPhone Air nije uspio ni u Kini, gdje je tržišna konkurencija izuzetno oštra. Od svih novih iPhone modela, Air se pokazao kao najlošiji po prodaji, uprkos početnom talasu interesovanja.

Optimisti i dalje vjeruju da je iPhone Air zapravo tehnička "generalna proba" za prvi savitljivi iPhone, koji bi trebalo da se pojavi sljedeće godine. Upravo zato smatraju da ultratanki Apple telefon nikada nije ni bio zamišljen kao model koji bi trebalo da ostvari ozbiljnu prodaju.