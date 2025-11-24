logo
Šta je Veritas? Apple krije keca u rukavu za novi iOS

Autor Nikolina Damjanić Izvor Smartlife
Apple već uveliko sprema iOS 27, a najveća enigma nosi ime Veritas - novi AI četbot koji bi mogao potpuno da promijeni način na koji koristimo Siri i pametne funkcije na iPhone-u.

IOS 27 apple veritas Izvor: Apple

Apple se za potrebe iOS 26 ažuriranja u potpunosti fokusirao na novi "Liquid Glass" dizajn i nekoliko novih funkcija. Međutim, sljedeće veliko iPhone ažuriranje, iOS 27, navodno će se fokusirati na poboljšanje performansi i AI funkcija.

Kako otkriva poznati analitičar Mark Gurman iz Bloomberg-a, iOS 27 nadogradnja će donijeti "poboljšanja kvaliteta i funkcije vještačke inteligencije".

On dodaje da Apple prioritet stavlja na ispravke bagova, poboljšanje performansi osnovnog sistema i ukupnu stabilnost platforme.

Osim poboljšanja performansi i stabilnosti, Apple će sa iOS 27 ažuriranjem doneti i nove AI funkcije. Prema Gurmanu, ažuriranje će proširiti AI na više aplikacija i uključiti AI agenta fokusiranog na zdravlje, kao i mogućnost pretraživanja interneta uz pomoć vještačke inteligencije. Apple navodno radi i na sopstvenom četbotu zvanom "Veritas", koji bi mogao da se koristi za unapređenje Siri asistenta.

Nove funkcije i poboljšanja biće prisutni i u macOS 27 ažuriranju. Kao i do sada, Apple bi prve beta verzije iOS 27 i macOS 27 sistema trebao da objavi u junu 2026. godine, nakon zvaničnog predstavljanja na WWDC događaju.

