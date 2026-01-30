logo
"Mercedes" sa zlatnom mašnom za influenserku: Fudbaler nije žalio para

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Influenserka Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah, objavila snimke iz Majamija gdje njen dečko igra za fudbalski klub

zorannah dobila auto na poklon od golmana eloja ruma Izvor: /www.instagram.com/zorannah

Zorana Jovanović otišla je u Majami kod vjerenika Eloja Ruma koji ju je dočekao sa skupocjenim iznenađenjem!

Eloj je poklonio je svojoj dragoj belog "mercedesa", koji ju je sačekao sa zlatnom mašnom.

"Dušo, kod kuće sam", napisala je kratko blogerka Zorannah u opisu romantične objave s golmanom kluba Majami FC.

Pogledajte slike:

Zorannah je sredinom januara pokazala kako ona i njen vjerenik uživaju u prvoj zajedničkoj kući koju su kupili i gdje sada žive.

Snimak je pun emotivnih trenutaka - par se romantično grli i ljubi u lijepo sređenom domu, dok se raduju zbog novog poglavlja, što je izazvalo brojne pozitivne komentare njihovih fanova.

U snimku koji je influenserka podijelila, strastveno ljubi svog vjerenika a u opisu videa piše:

"Sinoć u našem prvom zajedničkom domu - poglavlje 1 gotovo".

Gdje su sve živeli Zorannah i golman?

Njihova ljubavna priča, koja je započela onlajn, kasnije se razvila u stabilnu vezu, što su oboje više puta isticali kao jedan od najljepših trenutaka u svojim životima. Zorannah redovno govori o tome koliko je srećna pored svog partnera koji ide na Mundijal i kako zajednički planiraju budućnost — od uređenja doma do potencijalne selidbe i novih poslovnih projekata.

Tokom zajedničkog života, par se preselio iz Srbije u inostranstvo — najpre su živeli u Holandiji, a u planu im je bila i selidba u Ameriku. Zorannah i njen izabranik već dugo dijele trenutke iz svoje svakodnevice na društvenim mrežama, pokazujući kako izgledaju njihove rutine, putovanja i intimni trenuci.

(Telegraf)

Tagovi

Zorannah golman influenseri mercedes

