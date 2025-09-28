Zorannah: "Šta god da vam se dešava u životu, bolje vam je nego meni"

Poznata influenserka Zorana Jovanović boravila je u Dalasu, odakle je redovno objavljivala videe na Jutjubu.

U jednom od svojih vlogova Zorannah je otkrila da prolazi kroz težak period. Naime, ona je planirala da se preseli u Ameriku, ali njen vjerenik Iloj je odlučio da ne potpiše za tamošnji tim.

"Gubim apsolutno sve do čega mi je stalo. Kao da neko konstantno ima moju vudu lutkicu i bode je. Ako mi je stalo do kučeta - mora da me napusti, ako mi je stalo do zemlje - sve ode u kontru i ne može da se potpiše ugovor, znači već treći put se to dešava. Ne znam da li treba da prestane da mi bude stalo do bilo koga i bilo čega... nemam snage više i ako mislite da biti u javnom poslu i pokazivati ljudima svoj život, svi pokušavamo da pokažemo dobre strane i naravno da to iziskuje određenu ljubomoru među ljudima, ali niko ne želi da živi moj život, vjerujte mi. Šta god da vam se dešava u životu, bolje vam je nego meni posljednjih koliko god vremena i prestanite da mi bodete vudu lutkicu, stvarno nemam snage više... ", rekla je Zorana Jovanović.

Ostala bez kućnog ljubimca

Podsjetimo, Zorana je nedavno ostala bez svog ljubimca Muna, a od njega se oprostila emotivnim riječima.

"Naš dragocjeni mali dječačić, mali grumenčić, danas je prešao preko mosta duge. Čekao je da se vratimo i damo mu posljednji zagrljaj i poljubac, a naša srca su zauvijek slomljena. Imati ga u našim životima donijelo je toliko radosti i ne možemo biti zahvalniji na vremenu koje smo proveli sa njim. Najnežnija, najslađa beba. Mama i tata će te voljeti zauvijek i mnogo ćeš im nedostajati. Idi uživaj u raju sa vjetrom u kosi, neograničenim jogurtima i poslasticama, tvoja sestra Lola te čeka da ti pokaže svijet i sigurna sam da ćeš i Aspenu nedostajati - napisala je uz niz slika koje čuvaju uspomenu na njega".

