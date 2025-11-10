Zorannah prodaje stare, prljave patike za 80 evra: Objavila oglas pa obrisala sliku nakon prozivki

Zorana Jovanović Zorannah je i ranije bila na meti kritika zbog stanja garderobe i obuće koju je prodavala.

Blogerka Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah ponovo se našla se na meti kritika nakon što je objavila da prodaje svoje stare stvari.

"Rješavam se bukvalno svega iz ormara, i nadam se da će kod nekog drugog imati novi život te stvari", napisala je na storiju na svom drugom profilu aspenbabypom, što ne bi bilo ništa sporno, da nije okačila da prodaje stare iznošene patike za skoro 80 evra.

"Alexander McQueen patike, pertle moraju na pranje, 39 - 9000", stoji u opisu fotografije koju je objavila, ali se iz priloženog može videti da patike nisu baš najčistije.

Odmah su uslijedile prozivke, a mnogi su bili u šoku jer ovo nije prvi put da Zorana prodaje komade koji nisu u najboljem stanju.

"Zorana nešto se može i baciti jer nije sve u stanju za prodaju, ovo je sramota pokloniti kao polovno, a kamoli prodavati", glasi jedan komentar.

Za 9000 možete kupiti nove tike i plus neće biti MQUEEN — S (@Bezbednjakinjaa)November 9, 2025

"Što je najjače, ovo će neko da kupi", "Taj koji to kupi nek plati psihologa", "Kako je nije sramota da stavi nešto ovoliko iznošeno", "Bože, sjećam se koliko je ranije bila bijesna, kupovala je neke basic džempere sa danima u nedjelji za tipa 500 evra, a sad prodaje prljave, fejk patike za 80 evra", "Za te pare možete kupiti nove patike i plus neće biti Mqueen", "Da li su gljivice gratis"... pisali su ljudi revolitirano, a Zorana je, nakon kritika, obrisala sporni oglas.

