Izraelci napravili opasan alat za hakovanje automobila: Čak i preko pritiska u gumama prate vozače

Najmanje tri izraelske firme razvile su alat koji koristi Bluetooth i senzore za tajni nadzor automobila.

Izvor: RoClickMag / Shutterstock

Izraelske tehnološke kompanije razvile su alate koji omogućavaju hakovanje digitalnih sistema u automobilima, tvrdi list Haaretz. Istraga je otkrila postojanje sistema pod nazivom CARINT (Car Intelligence), kojim upravljaju najmanje tri firme iz Izraela.

U pitanju nije klasičan virus, već napredni sajber alat koji koristi propuste u Bluetooth i drugim bežičnim komunikacijama vozila. Cilj? Pristup podacima i nadzor nad putnicima, bez njihovog znanja.

Jedna od najistaknutijih kompanija u ovom sektoru je Toka, koju su osnovali bivši izraelski premijer Ehud Barak i penzionisani general Jaron Rosen. Njihov softver omogućava daljinski pristup ključnim funkcijama automobila.

Prije svega, moguće je daljinsko aktiviranje mikrofona hakujem hands-free sistema za telefoniranje, kako bi se u realnom vremenu slušali razgovori unutar kabine.

Sljedeći korak je pristup kamerama. Ukoliko automobil posjeduje kamere za pomoć pri parkiranju ili autonomnu vožnju, alat može preuzeti kontrolu nad njima i pratiti okolinu. Tu je i precizno lociranje vozila. Praćenje kretanja odvija se u realnom vremenu, bez potrebe za postavljanjem fizičkog GPS uređaja.

Možda najbizarniji metod nadzora dolazi od kompanije Ateros, koja je razvila način da identifikuju konkretno vozilo putem senzora za pritisak u gumama. Svaka guma ima jedinstveni identifikator koji komunicira sa centralnim računarom automobila. Sistem koristi te podatke kao digitalni "otisak prsta", što omogućava identifikaciju čak i kada su registarske tablice zamijenjene ili sakrivene.

Druga firma, Rayzone, oslanja se na podatke o oglašavanju i ugrađene SIM kartice. Njihova tehnologija omogućava vladama i obaveštajnim službama da pomoću veštačke inteligencije "upare" snimke sa uličnih kamera sa digitalnim signalima koje automobil emituje.

Iako moderni sistemi donose bolju navigaciju i bezbjednosne funkcije, stručnjaci upozoravaju na ozbiljan problem. Privatnost unutar vozila postaje stvar prošlosti. Vaš automobil danas zna gdje ste bili, s kim ste razgovarali i kuda planirate da idete. Pitanje je samo - ko još ima pristup tim podacima?

(B92)