logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Izraelci napravili opasan alat za hakovanje automobila: Čak i preko pritiska u gumama prate vozače

Izraelci napravili opasan alat za hakovanje automobila: Čak i preko pritiska u gumama prate vozače

Autor Haris Krhalić Izvor Smartlife
0

Najmanje tri izraelske firme razvile su alat koji koristi Bluetooth i senzore za tajni nadzor automobila.

Alat za hakovanje automobila Izrael Izvor: RoClickMag / Shutterstock

Izraelske tehnološke kompanije razvile su alate koji omogućavaju hakovanje digitalnih sistema u automobilima, tvrdi list Haaretz. Istraga je otkrila postojanje sistema pod nazivom CARINT (Car Intelligence), kojim upravljaju najmanje tri firme iz Izraela.

U pitanju nije klasičan virus, već napredni sajber alat koji koristi propuste u Bluetooth i drugim bežičnim komunikacijama vozila. Cilj? Pristup podacima i nadzor nad putnicima, bez njihovog znanja.

Jedna od najistaknutijih kompanija u ovom sektoru je Toka, koju su osnovali bivši izraelski premijer Ehud Barak i penzionisani general Jaron Rosen. Njihov softver omogućava daljinski pristup ključnim funkcijama automobila.

Prije svega, moguće je daljinsko aktiviranje mikrofona hakujem hands-free sistema za telefoniranje, kako bi se u realnom vremenu slušali razgovori unutar kabine.

Sljedeći korak je pristup kamerama. Ukoliko automobil posjeduje kamere za pomoć pri parkiranju ili autonomnu vožnju, alat može preuzeti kontrolu nad njima i pratiti okolinu. Tu je i precizno lociranje vozila. Praćenje kretanja odvija se u realnom vremenu, bez potrebe za postavljanjem fizičkog GPS uređaja.

Možda najbizarniji metod nadzora dolazi od kompanije Ateros, koja je razvila način da identifikuju konkretno vozilo putem senzora za pritisak u gumama. Svaka guma ima jedinstveni identifikator koji komunicira sa centralnim računarom automobila. Sistem koristi te podatke kao digitalni "otisak prsta", što omogućava identifikaciju čak i kada su registarske tablice zamijenjene ili sakrivene.

Druga firma, Rayzone, oslanja se na podatke o oglašavanju i ugrađene SIM kartice. Njihova tehnologija omogućava vladama i obaveštajnim službama da pomoću veštačke inteligencije "upare" snimke sa uličnih kamera sa digitalnim signalima koje automobil emituje.

Iako moderni sistemi donose bolju navigaciju i bezbjednosne funkcije, stručnjaci upozoravaju na ozbiljan problem. Privatnost unutar vozila postaje stvar prošlosti. Vaš automobil danas zna gdje ste bili, s kim ste razgovarali i kuda planirate da idete. Pitanje je samo - ko još ima pristup tim podacima?

(B92)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Izrael automobili

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA