Teslin robotaksi pravi haos u Ostinu: Četiri puta više udesa od ljudskih vozača!

Podaci američke agencije pokazuju da Teslina vozila bez vozača imaju znatno veću stopu sudara od prosječnih vozača.

Izvor: YouTube / Marques Brownlee

Robotaksi vozila kompanije Tesla u Ostinu bilježe zabrinjavajuće rezultate. Iako se autonomna vožnja promoviše kao tehnologija koja spašava živote, novi podaci pokazuju suprotnu sliku. Stopa udesa Tesline flote bez vozača je čak četiri puta veća od prosjeka koji bilježe ljudski vozači.

Prema podacima američke Nacionalne uprave za bezbjednost saobraćaja, Teslina vozila bez vozača učestvovala su u 14 sudara od juna prošle godine. Kada se broj incidenata uporedi sa pređenom kilometražom, razlika postaje još očiglednija:

Tesla Robotaxi: Jedan udes na svakih 57.000 milja (oko 91.000 km).

Prosječan vozač: Manji udes na svakih 229.000 milja (oko 368.000 km).

Iako je većina ovih sudara bila pri malim brzinama, njihova priroda je krajnje neobična. Teslini automobili udarali su u parkirane kamione, sudarali se sa autobusima dok su stajali, pa čak i vozili unazad direktno u nepomične objekte. Takve greške teško je pripisati složenim saobraćajnim situacijama.

Posebnu pažnju izazvao je izvještaj iz jula, koji je prvobitno klasifikovan kao obična materijalna šteta. Naknadno je prebačen u kategoriju incidenata koji uključuju hospitalizaciju, što mijenja težinu čitavog slučaja.

Za razliku od pojedinih konkurenata, Tesla je odlučila da u zvaničnim bazama podataka prikrije detaljne opise incidenata. Kompanija se pozvala na povjerljive poslovne informacije, što je dodatno podgrijalo sumnje da sistem još nije spreman za realne uslove na ulici.

Ovaj talas loših vijesti dolazi u trenutku kada su i drugi sistemi autonomne vožnje pod lupom regulatora. Waymo je nedavno bio predmet istrage nakon što je jedno njegovo vozilo udarilo dijete u blizini škole.

Tesla Robotaxi Izvor: CNBC

Izvor: Telegraf