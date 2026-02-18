Stiže četvrto svjetlo na semaforima: Uvodi se i bijela boja, evo čemu će služiti

Studija o dodavanju "bijelog svjetla" postojećem sistemu crvenog, žutog i zelenog svjetla na semaforima ima za cilj da učini protok saobraćaja efikasnijim, naročito u oblastima gdje je veliki broj autonomnih (samovozećih) vozila.

Izvor: Baloncici/Shutterstock

Prema pisanju lista Sözcü, prva testiranja sistema započeta su u SAD, a istraživanje sprovodi Državni univerzitet Sjeverne Karoline. Akademici predlažu da se klasičnom trobojnom sistemu semafora doda i četvrti signal – bijelo svjetlo.

Šta će značiti bijelo svjetlo?

U osmišljenom sistemu, bijelo svjetlo će imati funkciju "signala za praćenje" koji omogućava koordinaciju autonomnih vozila prilikom prolaska kroz raskrsnice. Kada je ovaj signal aktivan, samovozeća vozila će se usmjeravati putem centralnih saobraćajnih algoritama, dok će vozači koji upravljaju klasičnim automobilima pratiti kretanje autonomnih vozila i tako nastavljati vožnju.

Istraživači navode da bi ovaj model mogao da smanji vrijeme čekanja na prometnim raskrsnicama i optimizuje protok saobraćaja. U simulacijama je zabilježeno poboljšanje vremena putovanja do oko 10 odsto. Takođe se ističe da bi ujednačeniji protok saobraćaja mogao da smanji potrošnju goriva i emisiju ugljen-dioksida.

Testiranja započeta u SAD

Testovi se sprovode u kontrolisanim uslovima u Sjevernoj Karolini, posebno u oblastima gdje je upotreba autonomnih vozila zastupljenija. Tokom testiranja mjeri se efikasnost sistema na raskrsnicama. Stručnjaci napominju da je za širu primjenu neophodno da udio autonomnih vozila u saobraćaju dostigne određeni nivo. Procjene pokazuju da bi sistem mogao da funkcioniše punim kapacitetom tek kada najmanje 30 do 40 odsto vozila bude autonomno.

Istorijska promjena semafora

Sistemi saobraćajne signalizacije su se i ranije mijenjali. Dvadesetih godina prošlog vijeka u SAD je prešlo sa dvobojnog na trobojni sistem, a žuto svjetlo je prvi put uvedeno u Detroitu. Prema mišljenju stručnjaka, prijedlog o uvođenju bijelog svjetla mogao bi da zahtijeva sličan dug proces prilagođavanja.

Iako se masovna primjena bijelog svjetla na semaforima ne očekuje u kratkom roku, razvoj tehnologije autonomnih vozila mogao bi da dovede do formiranja novog globalnog standarda u saobraćaju. To bi u budućnosti moglo da omogući pametnije i integrisanije upravljanje gradskim saobraćajem.