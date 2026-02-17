Čarape za snijeg: Sve što trebate znati o modernoj alternativi lancima

Snijeg je u pojedinim područjima izazvao probleme u saobraćaju, a vozači moraju obratiti pažnju na pravilnu upotrebu zimske auto-opreme.

Iako smo mislili da se prava zima neće vratiti, snježni pokrivač opomenuo je vozače da oprez nije dovoljan - potrebna je i propisana oprema. Po Zakonu o saobraćaju, svako vozilo mora imati odgovarajuće zimske pneumatike, ali i uređaje za povećanje prianjanja tokom vožnje van naselja.

Međutim, opseg dozvoljenih uređaja često stvara nedoumice. Iz tog razloga vozači sebi postavljaju pitanja da li smiju koristiti čarape za snijeg umjesto lanaca i da li su one dovoljno efikasne u zimskim uslovima vožnje.

Kako biste bolje razumeli razliku i kako da pravilno koristite čarape za snijeg, otkrivamo vam sve što je potrebno da znate o ovom proizvodu.

Šta je čarapa za snijeg?

Dizajnirana je za snežne ili klizave puteve. To je pomoćni zimski proizvod koji se ponaša bolje od klasičnih lanaca za snijeg ili guma za sneg u različitim uslovima vožnje, omogućavajući Vašem vozilu da se kreće bezbjedno u svim otežanim uslovima puta.

Kada treba koristiti čarapu za snijeg?

Čarape poboljšavaju prianjanje vozila na snežnim i klizavim putevima. Proizvod je napravljen da traje više godina pa je preporuka da se čarape skinu sa točka prije nego što dođete do asfalta.Asfalt, zemljani ili makadamski put mogu skratiti vijek trajanja proizvoda.

Pri kojoj brzni je preporučljivo koristiti čarapu?

Preporučljivo je da brzina ne prelazi 40 km/h zbog bezbjednosti putnika. Na osnovu procjene okruženja, neophodno je da imate istu brzinu kretanja kao i ostala vozila oko Vas.

Moje vozilo nema pogon na prednjim točkovima. Kako da koristim čarape?

Čarape je neophodno postaviti na pogonskim točkovima. Bez obzira da li je sistem vuče naprijed ili nazad to ne umanjuje efikasnost čarapa. Pogodno za sve vučne sisteme.

Moj auto je 4x4. Kako da koristim čarape?

Bez obzira da li je sistem vuče naprijed ili nazad to ne umanjuje efikasnost čarapa. Idealno je za sve pogone.

Na kojim vozilima je moguće koristiti čarape?

Čarape su dizajnirane za sve veličine točkova i za sva vozila. Mogu da se koriste na putničkim vozilima, lakim komercijalnim vozilima, SUV, minibusevima. Čarape se mogu koristiti sve dok ukupna težina vozila ne prelazi 3,5 tone.

Imam ESP/ABS na svom automobilu. Da li mogu da koristim čarape?

Čarape odgovaraju na svim vozilima koje imaju ESP, ASC, + T, ASR, ABS. Čarape ne oštećuju elektronsku podršku za upravljanje vozilom.

Šta da radim nakon korišćenja čarapa? Da li ih mogu oprati?

Uklonite čarapu sa gume nakon korišćenja. Nakon što čarapu odložite u torbu za odlaganje, zatvorite je. Stavite torbu u prtljag. Čarape možete prati i sušiti, kako je naznačeno u instrukcijama, da biste izbjegli neprijatan miris u vozilu.

Koje čarape za snijeg je preporučljivo koristiti?

Najbitnije je da izaberete proizvod koji je najkompatibilniji sa vašim vozilom i veličinom točkova.

