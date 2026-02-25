Građani traže zatvaranje autoputa koji svira muziku: Otvoren prije 10 dana, a već postao smetnja (Video)

Stanovnici luksuznog naselja u Mumbaju traže zatvaranje autoputa koji svira melodiju pri prolasku vozila, tvrdeći da im neprestana buka remeti svakodnevni život.

Izvor: MONDO/P. Vujić

Stanovnici jednog od najluksuznijih naselja u Mumbaju, u Indiji, potpisali su zahtjev vlastima da se, samo desetak dana nakon otvaranja, zatvori autoput koji proizvodi muziku dok se vozila kreću određenom brzinom. Tvrde da im je neprestano ponavljanje iste melodije svakodnevni život pretvorilo u noćnu moru.

Riječ je o 500 metara dugoj dionici priobalnog autoputa, otvorenoj 11. februara, koja emituje pulsirajuću melodiju iz filma "Slumdog Millionaire" kada automobili prelaze preko posebno dizajniranog asfalta. Zvaničnici su projekat predstavili kao inovativnu kombinaciju inženjerstva, zabave i bezbjednosti, ističući da podstiče vozače na poštovanje ograničenja brzine.

Za razliku od većine sličnih puteva širom svijeta, koji su uglavnom izgrađeni u manje naseljenim područjima, deonica u Mumbaju prolazi pored Brič Kendija, elitnog dijela grada u kojem žive bogati industrijalci, bolivudske zvijezde i druge poznate ličnosti. Stanovnici navode da se refren pjesme „Neka bude pobjeda“ čuje od šest sati ujutru do ponoći.

Više od 650 porodica potpisalo je zvaničnu žalbu, ističući da melodija predstavlja stalnu i nametljivu pozadinsku buku koja izaziva uznemirenost. U pritužbi se navodi da su mnoga domaćinstva primorana da tokom dana drže prozore zatvorenim.

Tehnički gledano, inženjeri su u asfalt urezali žljebove koji funkcionišu poput ogromne vinil-ploče. Kada vozila prelaze preko njih brzinom između 70 i 80 kilometara na sat, vibracije proizvode melodiju koju je komponovao indijski muzičar A. R. Rahman. Ako vozači prekorače brzinu, vibracije postaju neprijatne, što ih podstiče da uspore, navodi Guardian.

Dok gradske vlasti projekat brane kao inovativno rješenje za povećanje bezbjednosti u saobraćaju, stanovnici Brič Kendija poručuju da im je svakodnevica postala neizdrživa i traže da se muzika barem utiša, ako već ne može biti potpuno ugašena.