Ovi srpski vaterpolisti su šampioni Evrope: Desetorica igraju u Srbiji, selektor "Kembe" opet skovao zlato

Autor Mladen Šolak
0

Ovo je sastav reprezentacije Srbije koja je na čelu sa selektorom Urošem Stevanović

Spisak vaterpolista Srbije šampioni Evrope Izvor: MN PRESS

Vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila je prvo zlato Evropskog prvenstva u ovoj deceniji, pobijedivši dominantno Mađarsku u punoj Beogradskoj areni.

Predvođeni "bombarderom" Dušanom Mandićem u napadu i "hobotnicom" Milanom Glušcem među stativama, izabranici selektora Uroša Stevanovića ostvarili su istorijski uspjeh i donijeli srpskoj reprezentaciji čak osmo zlato evropskog prvenstva od raspada SFR Jugoslavije, a čak šesto pod imenom "Srbija".

Ovo su igrači koji su ostvarili taj uspjeh:

  • Radoslav Filipović (28 godina, Radnički Kragujevac)
  • Dušan Mandić (31, Ferencvaroš)
  • Strahinja Rašović (33, Radnički Kragujevac)
  • Sava Ranđelović (32, Radnički Kragujevac)
  • Miloš Ćuk (35, Novi Beograd)
  • Đorđe Lazić (29, Jadran Herceg Novi)
  • Radomir Drašović (28, Marsej)
  • Nikola Jakšić (28, Radnički Kragujevac)
  • Nemanja Vico (31, Primorac Kotor)
  • Nikola Dedović (33, Radnički Kragujevac)
  • Petar Jakšić (24, Radnički Kragujevac)
  • Milan Glušac (23, Novi Beograd)
  • Vasilije Martinović (22, Novi Beograd)
  • Nikola Lukić (27, Novi Beograd)

Selektor reprezentacije je Uroš "Kembe" Stevanović (43), trener Radničkog Kragujevca koji vodi tim od 2022. godine i donio je u tom periodu olimpijsko zlato u Parizu 2024. i sada evropsko zlato 2026. Naredno najsjajnije odlične "napašće" sa svojim timom sljedeće godine, na Svjetskom prvenstvu u vaterpolu u Budimpešti, u junu i julu 2027.

