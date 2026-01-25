Ovi srpski vaterpolisti su šampioni Evrope: Desetorica igraju u Srbiji, selektor "Kembe" opet skovao zlato

Ovo je sastav reprezentacije Srbije koja je na čelu sa selektorom Urošem Stevanović

Izvor: MN PRESS

Vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila je prvo zlato Evropskog prvenstva u ovoj deceniji, pobijedivši dominantno Mađarsku u punoj Beogradskoj areni.

Predvođeni "bombarderom" Dušanom Mandićem u napadu i "hobotnicom" Milanom Glušcem među stativama, izabranici selektora Uroša Stevanovića ostvarili su istorijski uspjeh i donijeli srpskoj reprezentaciji čak osmo zlato evropskog prvenstva od raspada SFR Jugoslavije, a čak šesto pod imenom "Srbija".

Ovo su igrači koji su ostvarili taj uspjeh:

Radoslav Filipović (28 godina, Radnički Kragujevac)

Dušan Mandić (31, Ferencvaroš)

Strahinja Rašović (33, Radnički Kragujevac)

Sava Ranđelović (32, Radnički Kragujevac)

Miloš Ćuk (35, Novi Beograd)

Đorđe Lazić (29, Jadran Herceg Novi)

Radomir Drašović (28, Marsej)

Nikola Jakšić (28, Radnički Kragujevac)

Nemanja Vico (31, Primorac Kotor)

Nikola Dedović (33, Radnički Kragujevac)

Petar Jakšić (24, Radnički Kragujevac)

Milan Glušac (23, Novi Beograd)

Vasilije Martinović (22, Novi Beograd)

Nikola Lukić (27, Novi Beograd)

Selektor reprezentacije je Uroš "Kembe" Stevanović (43), trener Radničkog Kragujevca koji vodi tim od 2022. godine i donio je u tom periodu olimpijsko zlato u Parizu 2024. i sada evropsko zlato 2026. Naredno najsjajnije odlične "napašće" sa svojim timom sljedeće godine, na Svjetskom prvenstvu u vaterpolu u Budimpešti, u junu i julu 2027.