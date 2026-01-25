Ovo je sastav reprezentacije Srbije koja je na čelu sa selektorom Urošem Stevanović
Vaterpolo reprezentacija Srbije osvojila je prvo zlato Evropskog prvenstva u ovoj deceniji, pobijedivši dominantno Mađarsku u punoj Beogradskoj areni.
Predvođeni "bombarderom" Dušanom Mandićem u napadu i "hobotnicom" Milanom Glušcem među stativama, izabranici selektora Uroša Stevanovića ostvarili su istorijski uspjeh i donijeli srpskoj reprezentaciji čak osmo zlato evropskog prvenstva od raspada SFR Jugoslavije, a čak šesto pod imenom "Srbija".
Ovo su igrači koji su ostvarili taj uspjeh:
- Radoslav Filipović (28 godina, Radnički Kragujevac)
- Dušan Mandić (31, Ferencvaroš)
- Strahinja Rašović (33, Radnički Kragujevac)
- Sava Ranđelović (32, Radnički Kragujevac)
- Miloš Ćuk (35, Novi Beograd)
- Đorđe Lazić (29, Jadran Herceg Novi)
- Radomir Drašović (28, Marsej)
- Nikola Jakšić (28, Radnički Kragujevac)
- Nemanja Vico (31, Primorac Kotor)
- Nikola Dedović (33, Radnički Kragujevac)
- Petar Jakšić (24, Radnički Kragujevac)
- Milan Glušac (23, Novi Beograd)
- Vasilije Martinović (22, Novi Beograd)
- Nikola Lukić (27, Novi Beograd)
Ovi srpski vaterpolisti su šampioni Evrope: Desetorica igraju u Srbiji, selektor "Kembe" opet skovao zlato
Selektor reprezentacije je Uroš "Kembe" Stevanović (43), trener Radničkog Kragujevca koji vodi tim od 2022. godine i donio je u tom periodu olimpijsko zlato u Parizu 2024. i sada evropsko zlato 2026. Naredno najsjajnije odlične "napašće" sa svojim timom sljedeće godine, na Svjetskom prvenstvu u vaterpolu u Budimpešti, u junu i julu 2027.