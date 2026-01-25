logo
Grčka osvojila bronzu u Beogradu: Istorijska bruka Italijana, poraz od Srbije i dalje ih boli

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Reprezentacija Grčke je u borbi za treće mjesto pobijedila Italiju, vrlo ubjedljivim rezultatom

Grčka osvojila bronzu na Evropskom prvenstvu u vaterpolu Izvor: MN PRESS

Vaterpolo reprezentacija Grčke osvojila je bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Beogradu pošto je u meču za treće mjesto demonstrirala silu protiv Italije i slavila izuzetno ubjedljivo 12:5 (7:2). Od samog početka Grci su bili bolji tim, a čini se da je ubjedljiva pobjeda Srbije nad Italijom ostavila dubok trag, pošto je ovaj tim u potpunosti potonuo u borbi za medalju.

Helenima je od samog starta bilo jasno šta žele i to su pokazali u bazenu. Već u prvih nekoliko minuta nametnuli su ritam koji Italijani nisu mogli da isprate, pa je poslije samo šest minuta igre na semaforu stajalo 4:0. Njihova odbrana funkcionisala je gotovo savršeno, dok je napad bio izuzetno precizan i raznovrstan. Kako je meč odmicao, razlika je samo rasla. U drugoj dionici Grčka je stigla i do ogromnih 7:1, a jedini pogodak Italijana pred kraj poluvremena tek je donekle ublažio težinu rezultata. Ipak, već tada je bilo jasno da će "azuri" ostati bez medalje u Beogradu.

Ni nastavak utakmice nije donio promjenu odnosa snaga. Grci su nastavili u istom tempu, dok je Italija tonula sve dublje. Sredinom treće četvrtine Heleni su imali čak 10:3, a još jedan gol Ferera pred kraj tog perioda samo je ublažio katastrofalan utisak Italijana. U posljednjih osam minuta Grčka nije popuštala, iako je pitanje pobjednika bilo više nego jasno. Čvrsta odbrana i sigurna realizacija omogućile su im da rutinski privedu meč kraju i zasluženo se domognu bronzane medalje, uz Srbiju i Mađarsku na pobjedničkom postolju.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Argiropulos sa četiri pogotka, dok su kod Italije Ferero i Kodemni postigli po dva gola.

Nakon borbe za treće mjesto, spektakl u finalu najavljen je za 20.30 sati u Beogradskoj areni, a u borbi za zlato sastaće se Srbija i Mađarska. Domaćin ima priliku da poslije 10 godina ponovo postane šampion Evrope, dok je reprezentacija Mađarske tokom čitavog turnira bila vrlo dominantna. Jedno je jasno - obje ekipe se dobro poznaju, te je rovovska borba zagarantovana.

Tagovi

Vaterpolo Evropsko prvenstvo Grčka Italija

