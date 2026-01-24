MONDO: Mladen Stevanović novi trener vaterpolista Borca

Dosadašnji strateg mlađih selekcija preuzeo je brigu o prvom timu.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Mladen Stevanović, bivši igrač i dosadašnji trener mlađih selekcija Vaterpolo kluba Borac, novi je strateg prvog tima, potvrđeno je za MONDO.

Stevanović će na kormilu naslijediti Stevana Nonkovića, koji se početkom godine nakon odličnih rezultata (drugo mjesto u Prvoj B ligi Srbije i izboren nastup u grupnu fazu Nordijske lige) odlučio na odlazak iz kluba i promjenu sredine.

Izvor: VK Borac

"Stevanović je kao trener mlađih kategorija ostvario značajne uspjehe, uključujući osvajanje regionalnog prvenstva, čime je potvrdio stručni i pedagoški kvalitet. Kao bivši igrač prvog tima Borca, Mladen odlično poznaje klupsku filozofiju i vrijednosti, što ga čini prirodnim izborom za ovu ulogu", rekao je za MONDO direktor VK Borac Davor Josipović.

Značajan ispit na klupi Stevanović će imati na turniru grupne faze Nordijske lige, koji se od 6. do 8. marta igra u Bukureštu. Pored Borca i domaćina Rapida, za mjesto u Top 8 boriće se Rubi (Španija) i Sporting (Portugal).

