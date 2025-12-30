Vaterpolisti Borca idu u Bukurešt: Crveno-plavi saznali imena rivala u grupnoj fazi Nordijske lige!

Jedan od turnira igraće se u Rumuniji, od 6. do 8. marta.

Vaterpolisti Borca izborili su u prvoj polovini decembra nastup u grupnoj fazi Nordijske lige. U konkurenciji Komete (Češka), SPIF-a (Švedska) i Pješćana (Slovačka), crveno-plavi su na kvalifikacionom turniru zauzeli drugo mjesto, a sa posljednjim danima 2025. godine saznali su imena protivnika u glavnom dijelu takmičenja.

U pet grupa smješteno je 20 timova, a Borac će se za prolazak u narednu fazu nadmetati sa Rapidom iz Bukurešta, lisabonskim Sportingom i Rubijem, predstavnikom Španije. Grupna faza će se, kao i kvalifikaciona, igrati po turnirskom principu, a mečevi ove grupe igraće se u glavnom gradu Rumunije, od 6. do 8. marta.

Gradovi-domaćini biće i Tenerife (Španija), Elektrenai (Litvanija), Dui (Francuska) i Sori (Italija), a poslije grupne faze igraće se završni turnir sa osam timova.

Pravo nastupa već ima domaćin Nojkeln Berlin, a pridružiće mu se pobjednici pet grupa i dva najbolja drugoplasirana tima.

Preostala tri drugoplasirana tima i najbolji trećeplasirani boriće se na F8 za šampiona takmičenja pod imenom "Nordijski trofej".

GRUPA 1 (Tenerife, 6. – 8. mart 2026.): Tenerife (Španija), Elevejt (Južna Afrika), Lajnster (Irska), Oradea (Rumunija)

GRUPA 2 (Elektrenai, 6.- 8. mart 2026.): Žaibas Elektrenai (Litvanija), KVP Novaki (Slovačka), Viljnus Delfinas (Litvanija), FREM Odense (Danska)

GRUPA 3 (Bukurešt, 6. – 8. mart 2026.): Rapid Bukurešt (Rumunija), Rubi (Španija), Sporting Lisabon (Portugal), Borac (BiH)

GRUPA 4 (Dui, 6. – 8. mart 2026.): Duisi Aglo (Francuska), Dinamo Bukurešt (Rumunija), Cetus Espo (Finska), Čeltenhem (Velika Britanija)

GRUPA 5 (Sori, 13. – 15. mart 2026.): Sori (Italija), De Ham (Holandija), Kometa Brno (Češka), Antverp (Belgija)

