logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vaterpolisti Borca idu u Bukurešt: Crveno-plavi saznali imena rivala u grupnoj fazi Nordijske lige!

Vaterpolisti Borca idu u Bukurešt: Crveno-plavi saznali imena rivala u grupnoj fazi Nordijske lige!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Jedan od turnira igraće se u Rumuniji, od 6. do 8. marta.

Nordijska liga vaterpolo Borac ide u Bukurešt Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Vaterpolisti Borca izborili su u prvoj polovini decembra nastup u grupnoj fazi Nordijske lige. U konkurenciji Komete (Češka), SPIF-a (Švedska) i Pješćana (Slovačka), crveno-plavi su na kvalifikacionom turniru zauzeli drugo mjesto, a sa posljednjim danima 2025. godine saznali su imena protivnika u glavnom dijelu takmičenja.

U pet grupa smješteno je 20 timova, a Borac će se za prolazak u narednu fazu nadmetati sa Rapidom iz Bukurešta, lisabonskim Sportingom i Rubijem, predstavnikom Španije. Grupna faza će se, kao i kvalifikaciona, igrati po turnirskom principu, a mečevi ove grupe igraće se u glavnom gradu Rumunije, od 6. do 8. marta.

Možda će vas zanimati

Gradovi-domaćini biće i Tenerife (Španija), Elektrenai (Litvanija), Dui (Francuska) i Sori (Italija), a poslije grupne faze igraće se završni turnir sa osam timova.

Pravo nastupa već ima domaćin Nojkeln Berlin, a pridružiće mu se pobjednici pet grupa i dva najbolja drugoplasirana tima.
Preostala tri drugoplasirana tima i najbolji trećeplasirani boriće se na F8 za šampiona takmičenja pod imenom "Nordijski trofej".

GRUPA 1 (Tenerife, 6. – 8. mart 2026.): Tenerife (Španija), Elevejt (Južna Afrika), Lajnster (Irska), Oradea (Rumunija)

GRUPA 2 (Elektrenai, 6.- 8. mart 2026.): Žaibas Elektrenai (Litvanija), KVP Novaki (Slovačka), Viljnus Delfinas (Litvanija), FREM Odense (Danska)

GRUPA 3 (Bukurešt, 6. – 8. mart 2026.): Rapid Bukurešt (Rumunija), Rubi (Španija), Sporting Lisabon (Portugal), Borac (BiH)

GRUPA 4 (Dui, 6. – 8. mart 2026.): Duisi Aglo (Francuska), Dinamo Bukurešt (Rumunija), Cetus Espo (Finska), Čeltenhem (Velika Britanija)

GRUPA 5 (Sori, 13. – 15. mart 2026.): Sori (Italija), De Ham (Holandija), Kometa Brno (Češka), Antverp (Belgija)

Izvor: Nordic Water Polo League

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

VK Borac Vaterpolo Nordijska liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC