Vaterpolisti Borca ostvarili veliki uspjeh: U Banjaluci pali Šveđani i Slovaci za plasman u Nordijsku ligu!

Autor Dragan Šutvić
Igrači Stevana Nonkovića ostvarili su dva trijumfa, što je bilo dovoljno da izbore nastup u grupnoj fazi.

Vaterpolo klub Borac u Nordijskoj ligi Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Vaterpolisti Borca ostvarili su proteklog vikenda izuzetan uspjeh izborivši nastup u grupnoj fazi Nordijske lige.

Na kvalifikacionom turniru, odigranom od petka do nedjelje na Gradskom olimpijskom bazenu u Banjaluci, crveno-plavi su ostvarili dvije pobjede i poraz, što im je bilo sasvim dovoljno da smotru pred domaćom publikom završe na drugoj poziciji i nastave takmičenje.

U prvoj rundi, izabranici Stevana Nonkovića poraženi su u duelu sa češkom Kometom (18:15), koja je na kraju i osvojila turnir. U tom meču, igrači u crveno-plavim kapicama ostali su lišeni usluga pojačanja iz kragujevačkog Radničkog Veljka Dončića, kojem je prilikom jednog duela napukla bubna opna.

Morali su bez njega banjalučki vaterpolisti da odrade naredna dva meča, protiv SPIF-a iz Stokholma i KVP-a iz slovačkih Pješćana.
Odgovornost je preuzeo Bugarin Samuil Cvetanov Ivanov, još jedan prvotimac Kragujevčana, pod čijom komandom je Borac ostvario dva trijumfa. Šveđani su savladani rezultatom 12:11, dok su Slovake banjalučki igrači porazili rezultatom 16:13. U tim duelima, 18-godišnji bugarski internacionalac postigao je četiri i pet golova.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Kad je riječ o ostalim kvalifikacionim turnira, Elevejt Vaterpolo (Južna Afrika) i Sporting (Portugal) zauzeli su prva dva mjesta na takmičenju u Lisabonu, odigranom krajem novembra.

Prve dvije pozicije na takmičenju u finskom gradu Espo zauzeli su Žaibas Elektrenai (Litvanija) i Cetus Espo (Finska). U litvanskom Viljnusu to su učinili domaći Delfinas i irski Lajnster, dok su se sa turnira u Antverpenu dalje plasirali francuski Duajsi Aglo i domaći Antverp.

Posljednje učesnike grupne faze, u kojoj su već Tenerife (Španija), Berlin (Njemačka), Sori (Italija), Rapid Bukurešt (Rumunija), KVP Novaki (Slovačka) i Rubi (Španija), daće turniri u Hamburgu i Bukureštu, koji se igraju predstojećeg vikenda.

SVI REZULTATI

Prvo kolo (petak, 5. decembar):

KVP Pješćani – SPIF Stokholm 15:11
Borac – Kometa Brno 15:18

Drugo kolo (subota, 6. decembar):

Kometa (Brno) – KVP Pješćani 11:9
Borac – SPIF Stokholm 12:11

Treće kolo (nedjelja, 7. decembar):

Kometa (Brno) – SPIF Stokholm 10:12
Borac – KVP Pješćani 16:13

TABELA: Kometa 6 (+3), Borac 6 (+1), KVP Pješćani 3 (-1), SPIF Stokholm 3 (-3).

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Jaaa

Otkad bazen radi?

