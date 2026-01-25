Reprezentacija Hrvatske završila je kao šestoplasirana na Evropskom prvenstvu u Beogradu

Izvor: MN PRESS

Vaterpolo reprezentacija Hrvatske upisala je tri poraza na Evropskom prvenstvu u Beogradu - od Grčke (11:10), potom od Italije 13:10 i na kraju najubjedljiviji poraz doživjela je od Španije, 17:9 u borbi za peto mjesto. Zbog toga "Večernji list" zaključuje: "Opet se pokazalo da je Beograd uklet za Hrvatsku".

Reprezentacija Hrvatske nije imala sreće 2006, bila je sedma, deset godina kasnije našla se na istom mjestu na EP, dok je 2026. završila kao šesta. Iako se činilo da će Hrvatska u polufinale, s obzirom na to da su četiri pobjede u grupama bile više nego ubjedljive (protiv Slovenije 20:4, Gruzije 18:7, Rumunije 17:9 i Turske 22:9), na kraju su Italija i Grčka stale na put borbi za medalju.

Vidi opis Novinar "Večernjeg lista" razočaran: "Beograd je uklet za Hrvatsku" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Hrvatska je očekivala više, pa i tamošnji novinari, zato je analiza neuspjeha novinara Dražena Brajdića u"Večernjem listu" privukla pažnju.

"I na ovom Evropskom prvenstvu potvrdilo se da je za barakude Beograd ukleti grad. Tako je bilo 2006. s genijalnim Ratkom Rudićem (sedmi), a tako se nastavilo i s njegovim nasljednikom (i učenikom) Ivicom Tuckom. Najprije u olimpijskoj 2016. godini (sedmi) a potom i evo sada u 2026. godini (šesti)", stoji u uvodu teksta Dražena Brajdića.

"Neki će reći da ono što je bilo prije 20 ili 10 godina u životu jedne reprezentacije ne bi smelo uticati na ono što će se dogoditi u sadašnjosti. No, u slučaju dometa naše nacionalne vrste tradicija kao da je imala udjela. Godine 2006. smo u grupi od šest reprezentacija bili tek peti, ali smo se preko Slovačke, Rusije i Njemačke probili do sedmog mjesta, a deset godina kasnije smo izgubili od Mađarske u četvrtfinalu. Ovaj put smo pak izgubili sve tri utakmice s reprezentacijama iz gornjeg svjetskog vrha (Grčka, Italija, Španija)."

Sa druge strane, Srbija je stigla do finala.

"Domaćin na krilima glasne publike, ali i tradicionalnog sudijskog 'povjetarca', uvijek uspjeva da uđe među četiri. A u slučaju 2006. i 2016. Srbija je bila i prvak Evrope. Doduše, imala je reprezentacija aktuelnih olimpijskih pobjednika trogodišnji post, od 2021. do 2024. pa nije da bi i nas trebalo da brine što smo dva velika takmičenja zaredom ostali bez borbi za odličja. Ali nas ipak može brinuti to što smo, zajedno sa Srbima, bili najstarija reprezentacija."

Kao i mnoge reprezentacije u raznim drugim sportovima i Hrvatska ima sličan problem - godine. Srbija je poslije Olimpijskih igara 2021, značajno podmladila tim i to je "platila" neuspjesima na svjetskim i evropskim prvenstvima, dok je na Olimpijskim igrama nastavila istorijski zlatni niz i trijumfovala i u Parizu treći put zaredom.

Međutim, Hrvatska strahuje za period promjena u svom timu.

"Ovogodišnji Ivica Tucak nije trener slabijeg znanja od onoga koji je 2024. izborio svjetsko zlato i olimpijsko i evropsko srebro. Kao trener pobjedničkog mentaliteta, Tucak je išao s najiskusnijim snagama u želji da se osvoji medalja i da se onda krene u podmlađivanje jata barakuda s pogledom prema Olimpijskim igrama koje su za dvije i po godine. No, nije mu to pošlo za rukom", stoji u tekstu.

Vidi opis Novinar "Večernjeg lista" razočaran: "Beograd je uklet za Hrvatsku" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

"Za neke od njegovih izabranika ovo je vjerovatno bilo posljednje veliko takmičenje u kapici reprezentacije i to ne samo po sili biološkog sata. Jer, neki mladi igrači (Pavlić, Jerković, Šušić, Tončinić, Ćurković...) već čekaju kao zapete puške. A do sljedećeg velikog takmičenja (SP u Budimpešti) je godina i po za koliko će i oni biti zreliji. U svakom slučaju, trebalo bi sve preduzeti da se ne vratimo u vrijeme kada su se medalje osvajale "svake prestupne" kao što je bio slučaj s 1996. (olimpijsko srebro), 1999. (evropsko srebro), 2003. (evropsko srebro) i 2007. (svjetsko zlato)", stoji u tekstu "Večernjeg lista".

Na programu Evropskog prvenstva ostala su još dva meča, Italija i Grčka bore se za treću poziciju, dok ćeSrbija i Mađarska od 20.30 igrati u borbi za naslov prava Evrope.