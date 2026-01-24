Mađari se oglasili saopštenjem pred finale sa Srbijom: Potez za pamćenje, ustali da odbrane srpskog kapitena

Mađarski vaterpolo savez se oglasio džentlmenskom porukom pred finale sa Srbijom. Dok bi mnogi jedva dočekali da oslabe srpski tim, oni su stali u odbranu Nikole Jakšića.

Izvor: MN PRESS

Vaterpolo savez Mađarske oglasio se povodom slučaja Nikole Jakšića. Kapiten Srbije je isključen na meču sa Italijom u polufinalu i prvobitno je trebalo da bude suspendovan za meč finala. Ipak to se nije desilo, a sada smo dobili i stručno mišljenje od strane Mađara.

Dr Tamaš Molnar koji je bio u komisiji koja je glasala o mogućoj suspenziji Jakšića za finale je istakao da nije glasao, ali da vjeruje da je Jakšić zaslužio crveni karton. Suspenziju nije, jer to ipak nije bio brutaliti.

"S obzriom da se u finalu Evropskog prvenstva sastaju Mađarska i Srbija zvanično nisam glasao tokom sastanka Tehničkog komiteta i donošenja odluke. Bez obzira na to iznijeću moje stručno mišljenje. Po mom mišljenju iako je za incident dodijeljen crveni karton, to nije bio brutaliti.Uzimajući u obzir koliko je za budućnost vaterpola bitno da niko ne doživi nepravdu, to je ono u šta vjerujem. Čak i kad bi Mađarska potencijalno mogla da ima koristi od suspenzije. Rekao bih isto i da je mađarski vaterpolista u pitanju", istakao je dr Tamaš Molnar iz komiteta koji je doneo odluku.

Veliki Norbert Madaraš

Ništa manje džentlmenska nije bila izjava čuvenog Norberta Madaraša. Nekadašnjii reprezentativac i jedan od najvećih vaterpolista ikada takođe je putem kanala Mađarskog vaterpolo saveza istakao svoje mišljenje.

"Za reprezentaciju Mađarske nikada ne može biti pitanje da li želimo da se takmičimo sa rivalima pod fer uslovima. Možda bi mnogima bilo drago da igramo protiv Srbije u finalu bez jednog od njihovih glavnih igrača, ali u duhu fer pleja prihvatamo odluku komiteta. Vjerujemo da će sutra svi takmičari u finalu poštovati iste principe", rekao je veliki Norbert Madaraš.