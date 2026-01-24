"Sada sam dobio srpski pasoš, pa ko zna": Stefan zamalo režirao najveći šok na Evropskom prvenstvu

Stefan Pješivac je sa selekcijom Gruzije ostavio sjajan utisak na Evropskom prvenstvu u Beogradu, a sada je otkrio da ima i srpski pasoš.

Nekoliko je vaterpolista privuklo pažnju na Evropskom prvenstvu koje se igra u Beogradu, a jedan od njih je i snažni centar Stefan Pješivac. Rodom iz Herceg Novog u karijeri smo ga gledali i u Srbiji kada je igrao za Crvenu zvezdu sada je zamalo šokirao Italiju.

Na meču sa Italijanima je dao tri gola i zamalo kao reprezentativac Gruzije uspeo da napravi najveći šok Evropskog šampionata. Rumuniji i Sloveniji je dao dva gola, jedan Hrvatskoj i Grčkoj, a kako je završio u selekciji Gruzije?

"Nakon prvog mandata u Crvenoj zvezdi, zvao je me je Dinamo iz Tbilisija. Oni su igrali Ligu šampiona, Dejan Stanojević je bio trener, nekoliko nas sa Balkana je bilo tamo, fina jedna priča. Međutim, poslije mjesec dana oni su mi ponudili da igram za reprezentaciju. Pasoš su mi odmah završili, još uvijek je bio stari zakon, da provedeš godinu dana i da možeš da igraš za njihovu reprezentaciju. Uspio sam da igram za Gruziju na EP 2024. u Dubrovniku i Zagrebu", rekao je Stefan Pješivac za "B92. sport".

Crna Gora? Mladost-ludost

Najveći uspjeh u karijeri 29-godišnji Pješivac imao je kada je na Evropskom prvenstvu u Mađarskoj 2020. godine osvojio bronzu kao član selekcije Crne Gore. Sada je Crnoj Gori dao dva gola.

"Igrao sam za Crnu Goru, evropska bronza iz Budimpešte mi je najbolji trenutak u karijeri. To je bila neka sigurnost. Međutim, Vlada Gojković i ja smo imali neke nesporazume. Malo s moje, malo s njegove strane, da ne ulazim sada u detalje. Samo ću da kažem mladost - ludost. To je moja prošlost. To me više ne interesuje. Imam drugi život, igram vaterpolo i to je najbitnije. Za koga, to su sada druge okolnosti", rekao je Stefan.

Sada je Dejan Savić podmladio nacionalni tim i ostavila je u Beogradu odličan utisak Crna Gora. Pješivac nije dobio poziv.

"Ne, nije me zvao. Dejan Savić i ja smo u vrhunskim odnosima, profesionalno i privatno. Nismo uopšte ulazili u temu. To je zatvorena priča. Ne postoji mogućnost, čak i da me neko zove. Što se tiče Crne Gore, ne postoji teoretska šansa za to", istakao je sada već iskusni centar.

"Dobio sam srpski pasoš"

Dok čekamo finale Srbije i Mađarske u nedjelju od 20:30 Stefan je istakao da Srbiji želi zlato. Ali nije se tu zaustavio.

"Sada sam dobio srpski pasoš, pa ko zna. To je druga tema, to bih naravno prihvatio, ali o tom-potom.Da se namećem, ko zna šta može da bude u budućnosti. Ako neko procijeni da je to dobro, ja sam uvek za. Pasoš sam dobio čim sa potpisao za Zvezdu, pa je tu nastala nevjerovatna katastrofa za vaterpolo, da se tako prevari 15 ljudi... Neki smo pronašli klub, neki igrači nisu. I Zvezda je zatvorena priča za mene. Evo drugi put, ali treći neće biti", završio je svoj intervju za "B92" Stefan Pješivac.