Jakšić se oglasio poslije sramote sudija i isključenja: Svi čekaju odluku pred finale Evropskog prvenstva

Nikola Jakšić se oglasio na društvenim mrežama poslije sramotnog isključenja i svega što se dogodilo na Evropskom prvenstvu.

Srbija će se boriti za zlato na Evropskom prvenstvu u Beogradu. Pobijedila je Italiju dosta ubjedljivo (17:13) i to bez kapitena Nikole Jakšića koji je isključen u prvom poluvremenu. Ekipa se dodatno "skupila" i slavila.

Poslije sramotne odluke sudija i svega što se dogodilo oglasio se i sam Jakšić na društvenim mrežama. Nije želio da priča o suđenju i svemu tome, već je javno pohvalio ekipu.

"Ponosan na moj tim", napisao je Jakšić na Instagramu i tako pokazao koliko mu znači reprezentacija i ova velika pobjeda protiv Italijana.

Sada svi čekaju odluku o tome da li će moći da igra u finalu. Selektor Uroš Stevanović najavio je žalbu zbog tog crvenog kartona i svi se nadamo da će ishod da bude pozitivan i da će i kapiten da bude u bazenu u nedjelju kada se bude igrao meč za zlato. Taj meč u Beogradskoj areni počinje u 20.30 časova, karte su već rasprodate...