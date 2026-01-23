Da li kapiten Srbije Nikola Jakšić može da igra u finalu Evropskog prvenstva?

Kapiten Srbije isključen je u polufinalu protiv Italije i još se definitivno ne zna da li će igrati u finalu Evropskog prvenstva u Beogradskoj areni.

Izvor: MN PRESS

Vaterpolo reprezentacija Srbije ostvarila je veliku, istorijsku pobjedu u polufinalu Evropskog prvenstva protiv Mađarske, za prvu medalju tog takmičenja u ovoj deceniji. Predvođeni čudesnim golmanom Milanom Glušcem, srpski zlatni "delfini" savladali su ubjedljivo Italijane i ušli u nedjeljno finale protiv Mađarske. Međutim, postoji i veliki problem.

Kapiten Srbije Nikola Jakšić, jedan od najboljih igrača svijeta, isključen je zbog udaranja protivnika u prvom dijelu meča i morao je napolje bez prava da se vrati. To ostavlja pitanje da li će moći da nastupi u finalu i ni srpski vaterpolisti poslije meča nisu znali odgovor na to pitanje.

Primjer sa ovogodišnjeg Evropskog prvenstva ostavlja veliki razlog za brigu, jer je Dušan Mandić zbog "brutalitija" morao da propusti dvije utakmice u Beogradskoj areni. Ipak, Vaterpolo savez Srbije može da uloži žalbu i da spriječi suspenziju, pa da Jakšić ipak uskoči u bazen u nedjelju od 20.30 i zapliva za titulu prvaka svijeta u vaterpolo "klasiku".

Šta kažu pravila?

Prema pravilima, isključenje ne nosi obaveznu suspenziju za sljedeći meč, ali kod crvenog kartona zasjeda komisija i u roku od 24 sata donosi odluku da li ima potrebe za dodatnom suspenzijom, kakva bi bila zabrana nastupa u finalu.

Čeka se ozvaničenje definitivne odluke, a svi ljubitelji vaterpola nadaće se da će ona biti dobra po srpski tim, jer bi odsustvo jednog od najboljih igrača svijeta uskratilo finalu nastup pravog majstora, trostrukog olimpijskog šampiona sa kapicom Srbije.

Pogledajte kako je Jakšić isključen.

Pogledajte 01:34 Vaterpolo Srbija Italija isključenje Nikole Jakšića Izvor: RTS/screenshot Izvor: RTS/screenshot

(MONDO)