Sramotna odluka sudija - isključen Nikola Jakšić! Selektor Srbije psovao arbitre (VIDEO)

Kapiten reprezentacije Srbije Nikola Jakšić isključen je tokom meča polufinala Srbije i Iitalije, skandaloznom odlukom arbitara.

Izvor: RTS/Screenshot

Srbija je u borbi za finale na Evropskom prvenstvu ostala bez kapitena Nikole Jakšića. Srpski "delfini" su u borbi protiv Italijana tražili put do medalje, ali je kapiten reprezentacije Srbije krajem prvog poluvremena morao da napusti bazen zbog crvenog kartona, zarađenog izuzetno strogom odlukom sudija.

U duelu protiv Italijana, u kojem je Jakšić želio da se oslobodi rivala koji ga je davio, sudije su procijenile da je lider "delfina" prešao granicu i zbog toga je morao van terena. Najpre su sudije procijenile da duel nije bio dovoljan za isključenje, ali odluka je promijenjena nakon čelendža.

Klupa Italije zatražila je video provjeru nakon koje su sudije ustanovile da je Nikola Jakšić zaslužio isključenje. Selektor Srbije Uroš Stevanović je burno reagovao, a njegove psovke je razumio barem jedan arbitar, Slovenac Boris Margeta.

Pogledajte kako je izgledao duel zbog kojeg je Nikola Jakšić isključen:

Pogledajte 01:34 Vaterpolo Srbija Italija isključenje Nikole Jakšića Izvor: RTS/screenshot Izvor: RTS/screenshot

Bonus video:

Pogledajte 00:19 Vaterpolo Srbija Mađarska Marko Radulović penal Izvor: RTS Izvor: RTS

