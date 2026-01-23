Vaterpolo reprezentacija Srbije u polufinalu Evropskog prvenstva u Beogradskoj areni igra protiv Italije.
Vaterpolo reprezentacija Srbije igra jedan od najvećih mečeva decenije, protiv Italije u polufinalu Evropskog prvenstva u Beogradskoj areni. Utakmica počinje u 20.30 časova i pratite je u tekstualnom prenosu uz MONDO.
6' - Bomba Mandića, 3:2!
Spektakularan pogodak Dušana Mandića, jednog od najboljih vaterpolista planete. Po drugi put na meču vaterpolista iz Tivta trese mrežu Italijana i opet donosi prednost Srbiji.
5' - Izjednačenje, 2:2!
Italijani stižu i do drugog pogotka. Ovog puta precizan je Mateo Joki Grata, nakon četiri i po minuta igre u prvoj dionici.
4' - Vico..., 2:1!
Maestralno se Nemanja Vico izborio za poziciju, okrenuo se i šutirao, ali je prečka pomogla Italijanima. Na drugoj strani bazena Milan Glušac pravi čuda pred golom Srbije.
2' - Rešeta i kapiten, 2:1!
Odmah Srbija stiže do nove prednosti, ovog puta sa distance pogađa kapiten Nikola Jakšić. Fantastičan šut jednog od najiskusnijih u timu Srbije.
2' - Izjednačenje, 1:1!
Nakon što su se izborili za napad sa igračem više, Italijani preko Lorenca Brunija stižu do prvog pogotka na ovom meču.
1' - Dušan Mandić, 1:0!
Srbija vodi, jer je Dušan Mandić poslao projektil ka golu Italijana na isteku prvog minuta meča - poslije dva neiskorišćena napada, po jedan na svakoj strani terena.
1' - Počinjemo!
Pratimo meč između Srbija i Italije, u polufinalu Evropskog prvenstva. Vaterpolisti pred punom Beogradskom arenom igraju za finale protiv Mađarske, koju su već savladali u drugoj grupnoj fazi.
Arena je puna!
Polufinale u kojem igra Srbija privuklo je ogromnu pažnju javnosti. Iako se nisu svi navijači još smjestili na svoja mjesta, očigledno je da će hala biti ispunjena do posljednjeg mjesta. Srbija će imati veliku podršku u borbi za finale Evropskog prvenstva.
Srbija u Beogradu osvaja zlata!
Vaterpolisti Srbije osvojili su zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu 2006. godine, kada je domaćin turnira bio bazen Tašmajdan, a tim koji je te godine "nastao" nakon raspada zajednice sa Crnom Gorom stigao je do najsjajnijeg odličja bez poraza na cijelom turniru.
Deset godina kasnije, Beogradska arena je prvi put bila domaćin Evropskog prvenstva u vaterpolu. Na turniru 2016. godine srpski tim je ponovo stigao do zlatne medalje i to opet bez poraza tokom čitavog turnira.
Reprezentacija je 2026. godine malo pokvarila utisak koji se stvorio - da je na Evropskim prvenstvima u Beogradu nepobjediva, ali... Nakon pobjeda koje su timu obezbijedile prvo mjesto u obje grupne faze, bolji od srpske selekcije bili su Crnogorci. Srbija je turnir nastavila u polufinalu, a dvije pobjede dijele "delfine" od trećeg zlata na kontinentalnim šampionatima u Srbiji.
Sastavi!
Zna se koga su za ovaj meč izabrali selektori Uroš Stevanović i Alesandro Kampanja.
Srbija: Filipović, Mandić, S. Rašović, Ranđelović, Ćuk, Lazić, N. Jakšić, Vico, Dedović, P. Jakšić, V. Rašović, Glušac, Martinović, Lukić
Italija: Del Lungo, Kasija, Alesijani, Del Baso, Ferero, Di Soma, Dolće, Đanaca, Joči Grata, Bruni, Kondemi, De Mikelis, Balzarini, Antonuči
Poruka selektora Stevanovića pred meč
Saznali smo prvog finalistu!
Reprezentacija Mađarske pokazala je moć u polufinalu protiv Grčke i dominantno ušla u finale. Tamo čeka Srbiju sa već izborenom medaljom.
Srbija osam godina bez medalje
Od osvajanja titule prvaka Evrope 2018. godine u Španiji, reprezentacija Srbije nije uspjela da se okiti medaljom na Evropskom prvenstvu u vaterpolu, pa ni da uđe u polufinale. I to govori o značaju večerašnjeg meča.
Kako su dva tima došla do polufinala?
Srbija je u prvoj grupnoj fazi na penale pobijedila Holandiju na startu i odlično je shvatila tu opomenu, pa je potom savladala Španiju, a u drugoj grupnoj fazi i Mađarsku, u vaterpolo "klasiku", što je bilo dovoljno za prvo mjesto u grupi upravo ispred Mađara, koji su eliminisali Špance sa turnira na penale. U posljednjem kolu druge grupe faze, Srbija je izgubila od Crne Gore pod vođstvom Dejana Savića i bila je to opomena za "delfine".
Reprezentacija Italije je u direktnom duelu za drugo mjesto u grupi pobijedila Hrvatsku i zadala joj bolan udarac, poslije kojeg je završila kao šestoplasirana na turniru. Italijani su prethodno pobijedili Gruziju, izgubili od Grčke 13:15, a u uvodnoj fazi turnira pobijedili su i Tursku, Slovačku i Rumuniju.
Dobro došli u tekstualni prenos!
Vaterpolo reprezentacija SRbije od 20.30 igra za finale i medalju Evropskog prvenstva u Beogradskoj areni. Pratite meč uz MONDO!