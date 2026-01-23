Spektakularan pogodak Dušana Mandića, jednog od najboljih vaterpolista planete. Po drugi put na meču vaterpolista iz Tivta trese mrežu Italijana i opet donosi prednost Srbiji.

Italijani stižu i do drugog pogotka. Ovog puta precizan je Mateo Joki Grata, nakon četiri i po minuta igre u prvoj dionici.

Maestralno se Nemanja Vico izborio za poziciju, okrenuo se i šutirao, ali je prečka pomogla Italijanima. Na drugoj strani bazena Milan Glušac pravi čuda pred golom Srbije.

Odmah Srbija stiže do nove prednosti, ovog puta sa distance pogađa kapiten Nikola Jakšić. Fantastičan šut jednog od najiskusnijih u timu Srbije.

Nakon što su se izborili za napad sa igračem više, Italijani preko Lorenca Brunija stižu do prvog pogotka na ovom meču.

Srbija vodi, jer je Dušan Mandić poslao projektil ka golu Italijana na isteku prvog minuta meča - poslije dva neiskorišćena napada, po jedan na svakoj strani terena.

Pratimo meč između Srbija i Italije, u polufinalu Evropskog prvenstva. Vaterpolisti pred punom Beogradskom arenom igraju za finale protiv Mađarske, koju su već savladali u drugoj grupnoj fazi.

Polufinale u kojem igra Srbija privuklo je ogromnu pažnju javnosti. Iako se nisu svi navijači još smjestili na svoja mjesta, očigledno je da će hala biti ispunjena do posljednjeg mjesta. Srbija će imati veliku podršku u borbi za finale Evropskog prvenstva.

20 : 19

Srbija u Beogradu osvaja zlata!

Vaterpolisti Srbije osvojili su zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu 2006. godine, kada je domaćin turnira bio bazen Tašmajdan, a tim koji je te godine "nastao" nakon raspada zajednice sa Crnom Gorom stigao je do najsjajnijeg odličja bez poraza na cijelom turniru.

Deset godina kasnije, Beogradska arena je prvi put bila domaćin Evropskog prvenstva u vaterpolu. Na turniru 2016. godine srpski tim je ponovo stigao do zlatne medalje i to opet bez poraza tokom čitavog turnira.

Reprezentacija je 2026. godine malo pokvarila utisak koji se stvorio - da je na Evropskim prvenstvima u Beogradu nepobjediva, ali... Nakon pobjeda koje su timu obezbijedile prvo mjesto u obje grupne faze, bolji od srpske selekcije bili su Crnogorci. Srbija je turnir nastavila u polufinalu, a dvije pobjede dijele "delfine" od trećeg zlata na kontinentalnim šampionatima u Srbiji.