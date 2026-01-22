Uroš Stevanović zna kakva je Srbija pred polufinale: "Nismo znali šta da očekujemo od sebe, sad nam je jasno"

Selektor Uroš Stevanović i reprezentativac Srbije Nikola Jakšić oglasili su se pred meč sa Italijom u polufinalu Evropskog prvenstva u Beogradu.

Izvor: MN PRESS

Vaterpolisti Srbije će u petak od 20:30 igrati polufinale Evropskog prvenstva pred punom "Beogradskom arenom", a rival će biti Italija. Tim koji ih je savladao na pripremema za ovaj turnir sada će se boriti za mjesto u finalu. U drugom polufinalnom meču igraće Grčka i Mađarska.

Selektor "delfina" Uroš Stevanović istakao je da je njegov tim digao formu u toku Evropskog prvenstva, a upravo je naglasio da je protiv Italije u pripremnom periodu video probleme.

"Prije turnira smo rekli da ne znamo šta možemo da očekujemo od sebe. Turnir nije dobro počeo, ali poslije toga smo vidjeli da nam je trebala takva utakmica da promijenimo pristup, mentalitet, kako da igramo, a posebno jer pripremne utakmice nisu išle kako treba. Nismo izgledali kako sada izgledamo, ali smo se popravljali iz meča u meč. Igrali smo sjajne mečeve protiv Španije i Mađarske, pa se nadam da ćemo ostati na tom nivou. Italija je imala svoj trenutak, igrala je fantastično. Mlad tim, pun motivacije, agresivan, nemaju šta da izgube i siguran sam da će dati 200 odsto i otići u finale", rekao je Stevanović.

Što se tiče same utakmice ovo je potpuno novi tim Italije i nije lako pripremiti se za duele sa njima. "Italijanski tim jeste nov ako ga poredimo sa Singapurom, ali ti igrači godinama igraju zajedno u klubovima. Poznaju se, igraju zajedno u klubovima, mladi su tim, ne boje se, idu na rezultat, igraju bez tenzije, bore se, pokušavaju da dobiju svakoga".

Oglasio se i Nikola Jakšić

"Popravljali smo se iz meča u meč, ali iskreno mislim da još nismo na nivou na kome želimo da budemo i nadam se da će utakmica protiv Italije biti naša najbolja do sada. Mislim da je tim spreman jer igramo protiv najboljih, fantastičnog tima Italije i bićemo spremni. Lako je držati mentalitet bez euforije kada se pobjeđuje, ali nadam se da ćemo ga zadržati i da ćemo biti bolji. Imali smo mnogo sjajnih osjećanja prije 10 godina i Uroš i ja. Nadam se da će tribine biti pune i da će nas podržavati kao prije 10 godina. Iskreno se nadam da će tribine biti pune kao protiv Španije i da će nam to pomoći i dati nam podršku jer na to treba", rekao je Jakšić pred meč.