Srbija je poražena od Italije na Svjetskom prvenstvu u Singapuru i imaće brzu priliku za revanš.

Izvor: ATA/Dušan Milenković

Vaterpolo reprezentacija Srbije igra protiv selekcije Italije u polufinalu Evropskog prvenstva u Beogradu od 20.30 u Beogradskoj areni. Drugo polufinale, između Grčke i Mađarske zakazano je za 17 časova.

Ovo će biti idealna za prilika za osvetu, pošto su "defini" od "azura" poraženi ljetos na Svjetskom prvenstvu u Singapuru sa 17:16 poslije penala. Prethodno je 2023. Srbija imala više sreće i slavila takođe poslije peteraca. Okršaji Srbije i Italije su po pravilu neizvjesni, krajnji rezultat je uglavnom na jedan ili dva gola razlike, a nema sumnje da će ovog puta biti tako.

Srbija će imati najjači adut, podršku publike, a selektor Uroš Stevanović kaže da je prvi cilj već ispunjen. "Na početku turnira nismo znali šta možemo da očekujemo od našeg tima. EP nije počelo dobro protiv Holandije. Poslije smo sve popravili, naša igra je napredovala, a najbolje izdanje pokazali smo protiv Španije i Mađarske. Imali smo pripremne turnire u Trebinju i Grčkoj gdje nismo bili ovako dobri. U Trebinju smo igrali protiv Italije. Vidjećemo, Italija je tamo imala dobar trenutak. Mlad tim i veoma motivisan, agresivan, nemaju šta da izgube, daće sve od sebe da uđu u finale", izjavio je Stevanović na konferenciji za medije.

Vidi opis Vrijeme je za osvetu: Srbija udara na Italiju u polufinalu Evropskog prvenstva Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

Srbija je osvojila prvo mjesto u grupi E druge faze takmičenja na EP sa 11 bodova. "Prvi cilj je bio plasman u polufinale EP, da idemo utakmicu po utakmicu, nije nam bilo bitno koji ćemo biti u grupi, završili smo kao prvi. Poslije smo bili opušteniji protiv Crne Gore", dodao je selektor Srbije.

Selektor vaterpolista Italije Alesandro Kampanja vjeruje da njegov tim može da se plasira u finale EP. "Ključno je to da je većina mojih igrača pripreme počela bez da su igrali za reprezentaciju, a sada će igrati protiv trostrukog olimpijskog šampiona. Ovo je prilika za njih da napreduju, ali i za sve nas da ostanemo na ovom nivou. Učim o srpskom mentalitetu, oni su sjajni u sportu. I kada dožive kolaps, oni se dignu i dodatno porastu. Ne samo u vaterpolu, nego generalno u sportu. Imao sam priliku da igram sa Igorom Milanovićem i Goranom Rađenovićem i da učim od njih, to su neki od najboljih momenata", rekao je Kampanja.

Italijani su do okršaja sa Srbijom stigli pobjedom protiv Hrvatske, dok su srpski reprezentativci prije poraza sa Crnogorcima obezbijedili plasman u polufinale.