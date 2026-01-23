logo
"Samo jedno sam pogriješio": Dejan Savić se oglasio poslije neuspjeha u Beogradu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Selektor Crne Gore Dejan Savić ne može da bude zadovoljan osvajanjem sedmog mjesta na Evropskom prvenstvu, ali ne očajava.

Dejan Savić o Evropskom prvenstvu u Beogradu Izvor: R.Z./ATAIMAGES

Vaterpolo reprezentacija Crne Gore završila je Evropsko prvenstvo u Beogradu kao sedmoplasirana. U oproštajnom meču slavili su protiv Rumunije sa 21:15. Ovo svakako nije rezultat za očajavanje jer je pred selektorom Dejanom Savićem i podmlađenom reprezentacijom još dosta posla.

"Igrači su bili motivisani, znali su da je bitno. S druge strane, opet smo imali oscilacije i previše primljenih golova. Zaslužena naša pobjeda, ali ponovo sa nekim znakovima pitanja. Turnir je završen, mislim da ne možemo da budemo zadovoljni", rekao je Savić.

Crna Gora je u Beogradu pobijedila u pet utakmica, a izgubila od Mađarske i Španije. Meč protiv Srbije nije imao nikakav rezultatski značaj.

"Bacili smo sve na meč sa Mađarskom, a protiv Španije smo bili nemoćni. Bilo je pozitivnih stvari, znamo koje mane su nam ostale i to moramo da ispravljamo", kazao je Savić.

U aprilu slijedi takmičenje u Svjetskom kupu. "Neće biti dodatne selekcije. Moramo da vidimo Svjetski kup početkom aprila. Ovdje se igrao odličan vaterpolo, timovi koji su u polufinalu su prikazali najviše, a Holandija je sjajna", istakao je Savić.

U petak su polufinalni dueli, Grčka će igrati protiv Mađarske, a Srbija protiv Italije. "Rekao sam da će biti četiri ekipe sa Svjetskog prvenstva u Singapuru. Pogrešio sam za jednu", rekao je Savić misleći na Španiju koja je na kraju završila kao petoplasirana.

