Ivica Tucak progovorio o odlasku: "Ako sam ja problem, problema nema"

Ivica Tucak je nakon Evropskog prvenstva u Beogradu i šestog mjesta Hrvatske spreman da nastavi, ali i svjestan da se sve može brzo završiti. Da li će ovo biti kraj generacije i njegovog mandata na klupi?

Izvor: EPA/ANDREJ CUKIC

Hrvatska je na Evropskom prvenstvu u vaterpolu dobro krenula i onda potonula. Uzastopni porazi od Grčke, Italije i Španije ne samo da su "barakude" ostavili bez medalje nego su ih ostavili na za njjih vrlo slabom šestom mjestu. Nakon takvog učinka Ivica Tucak nije mogao da bude zadovoljan.

Nakon meča sa Italijom pričao je o lošoj igri i neiskorišćenim šansama sa igračem više, ali i o tome da se ozbiljno razmišlja o tome da li će nastaviti posao selektora.

"Bez obzira na ugovor koji imam, možda mi se sutra dogodi da shvatim da više nemam potrebne energije, no to još nije slučaj. Vi možete sumnjati u moju stručnost, ali u moj pošten odnos prema ovom poslu ne možete. Ovaj me poraz više pogađa nego neki prije osam ili deset godina. Mogao bih sada ispijati kafe, no idem evo i drugi put da gledam video i tako će biti dok sam tu. Najviše smo krivi mi koji smo vodili igrače koji su uvijek najmanje krivi. Ja sam birao te igrače, ja sam ih vodio i ja preuzimam odgovornost. Ako je problem u meni, onda tu problema nema", istakao je za "Večernji list" nakon meča sa Italijanima.

"To nam se do sada nije desilo"

I prije nego što ih je Španija savladala sa ubjedljivih 17:9 i tako ostavila na dalekom šestom mjestu Tucak je istakao da će čekati da se sve smiri, pa će onda vidjeti da li je spreman da nastavi kao selektor.

"Najteže je jutro nakon izgubljene ovako važne utakmice. Noć još nekako i preživiš, no kada se smire emocije, kada padne adrenalin, jutro je onda doista teško. Jedino što je dobro ovog časa jeste to što do sjledećeg velikog takmičenja, a to je Svjetsko prvenstvo u ljeto 2027, ima dovoljno vremena da se procijeni šta nam je sada najbolje činiti. No, baš smo zbog toga vremenskog odmaka i htjeli ovo takmičenje privesti kraju na najbolji mogući način. Moramo vidjeti jesmo li negdje pogriješili u pripremama, u odabiru igrača, u koncepciji igre? Ne mogu se složiti s ocjenom da je ovo bilo kriminalno, ali spreman sam na svaku kritiku", istakao je on.

Bilo je i ranije problema i loših takmičenja, ali nakon dva uzastopna prvenstva bez medalje Tucak će ozbiljno razmisliti. U Beograd je poveo najstariju ekipu punu veterana i izgleda promašio. Da li će mu to biti posljednji turnir?

"Nakon Svjetskog prvenstva u Singapuru i petog mjesta, ovo je drugo veliko takmičenje zaredom na kojem smo promašili medalju. Nedostajalo nam je nešto. Jesmo li možda kao ekipa došli do zenita? Za moga mandata bilo je proklizavanja, ali nikad se nije dogodilo da nas dva velika takmičenja zaredom nije bilo među četiri najbolje ekipe", rekao je emotivni Tucak.

Šta je sve osvojio Tucak?

Kao selektor je osvojo dva srebra na Olimpijskim igrama, dva zlata, srebro i dvije bronze na svjetskim prvenstvima kao i zlato, srebro i bronzu na Evropskom prvenstvu uz veliki broj manjih turnira i takmičenja koje je osvojio. Selektor je Hrvatske od 2012. a u stručnom štabu je bio od 2010. godine.