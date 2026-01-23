Srpsko vaterpolo čudo se zove Milan Glušac: "Delfini" imaju novog golmana od zlata!

Vaterpolo golman Milan Glušac impresionirao je sve u pobedi protiv Italije u polufinalu Evropskog prvenstva u vaterpolu

Vaterpolo reprezentacija Srbije ubjedljivo je pobijedila Italiju u polufinalu Evropskog prvenstva, osvojila medalju tog takmičenja poslije sedam i po godina i predstavila cijelom svetu svoje novo čudo, golmana Milana Glušca.

Odbranio je čak 13 od ukupno 25 šuteva ka golu Srbije, "skinuo" i peterac i bio jedan od ključnih razloga zbog kojih je Srbija u finalu.

Čudesni čuvar mreže Srbije branio je poput svojih slavnih prethodnika, Aleksandra Šoštara, Denisa Šefika, Slobodana Sora, Gojka Pijetlovića i Branislava Mitrovića. Pokazao je da Srbija ima novog golmana za svjetske i evropske vrhove i da njegovo ime tek dolazi.

Ko je Milan Glušac?

Rođen je u septembru 2002. godine, ponikao je u Partizanu, već godinama nosi kapicu Novog Beograda, a na Evropskom prvenstvu u Beogradu je debitovao na najvećoj sceni. Sa njim pred golom, srpski tim imaće pravi temelj za nove velike uspjehe i za povratak u vrh najvećih turnira.

