Selektor Srbije Stevanović se izvinjavao pred kamerama: "Oprostite, sramota me je što je tako"

Selektor Srbije Uroš Stevanović čestitao je veliku pobjedu u polufinalu Evropskog prvenstva svom timu i stručnom štabu. Poslije napetog meča i isključenja kapitena Nikole Jakšića, njegov tim je smogao snagu da pobijedi i da izbori medalju EP, koju je srpski vaterpolo čekao sedam i po godina, još od zlata iz Barselone 2018.
"Čestitao bih igračima, jer ima nešto što su stvarno uradili u ovoj utakmici, a to ćemo pričati poslije Evropskog prvenstva. Hvala divnoj publici. Izvinio bih se jedno 50 ljudi kojima sam ostao dužan karte za ovu utakmicu, a koji su gledali Izrael, Holandiju, Francusku i Crnu Goru, a danas su gledali preko televizije i sramota me je što je tako. Volio bih da se vidimo u nedjelju", rekao je on za Radio-televiziju Srbije.
Finale?
"Još jedan derbi, vaterpolo klasik, domaćini smo, nadam se da će publika izvući i posljednji dodatni atom snage iz nas, potrebno nam je, imamo dva dana da se oporavimo i da odigramo finale u Beogradskoj areni da osvojimo tu titulu prvaka Evrope."
Poslije meča je ponovio čestitke u miks-zoni.
