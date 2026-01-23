logo
Selektor Srbije Stevanović se izvinjavao pred kamerama: "Oprostite, sramota me je što je tako"

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Selektor Srbije Uroš Stevanović izvinio se svima koji nisu mogli u dvoranu protiv Italije.

Uroš Stevanović se izvinjavao navijačima Izvor: RTS/Screenshot

Selektor Srbije Uroš Stevanović čestitao je veliku pobjedu u polufinalu Evropskog prvenstva svom timu i stručnom štabu. Poslije napetog meča i isključenja kapitena Nikole Jakšića, njegov tim je smogao snagu da pobijedi i da izbori medalju EP, koju je srpski vaterpolo čekao sedam i po godina, još od zlata iz Barselone 2018.

"Čestitao bih igračima, jer ima nešto što su stvarno uradili u ovoj utakmici, a to ćemo pričati poslije Evropskog prvenstva. Hvala divnoj publici. Izvinio bih se jedno 50 ljudi kojima sam ostao dužan karte za ovu utakmicu, a koji su gledali Izrael, Holandiju, Francusku i Crnu Goru, a danas su gledali preko televizije i sramota me je što je tako. Volio bih da se vidimo u nedjelju", rekao je on za Radio-televiziju Srbije.

Finale?

"Još jedan derbi, vaterpolo klasik, domaćini smo, nadam se da će publika izvući i posljednji dodatni atom snage iz nas, potrebno nam je, imamo dva dana da se oporavimo i da odigramo finale u Beogradskoj areni da osvojimo tu titulu prvaka Evrope."

Poslije meča je ponovio čestitke u miks-zoni.

"Čestitao bih igračima, mislim da su stvarno danas... Ovo što su izvukli iz sebe je fantastično. Čestitao bih dijelu stručnog štaba, zahvalio bih publici i energiji na tim momentima, izvinio bih se svima koji su ostali bez karata a gledali su Izrael, Holandiju, Francusku..."

