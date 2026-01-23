Evo kada i s kim Srbija igra finale Evropskog prvenstva: Medalja je tu, ali vaterpolisti hoće glavnu nagradu!

Vaterpolo reprezentacija Srbije plasirala se u finale Evropskog prvenstva dominantnom pobjedom protiv Italije u polufinalu.

Izvor: MN PRESS

Vaterpolisti Srbije plasirali su se u finale Evropskog prvenstva, u kojem će u nedjelju od 20.30 časova igrati protiv Mađarske u "evropskom klasiku" za titulu prvaka Evrope. To je epilog uzbudljivih polufinala, u kojem je Mađarska savladala Grčku, a Srbija dominantno pobijedila Italiju.

Iako je u toku polufinala Srbija ostala bez kapitena Nikole Jakšića, izabranici Uroša Stevanovića smogli su snage i našli su način da bez trzavica izbore finale i prvu medalju na prvenstvima Evrope još od 2018. godine i posljednjeg evropskog zlata. Sada je ona tu i srebro je garantovano, ali igrači Uroša Stevanovića, olimpijski šampioni, sigurno neće biti zadovoljni njom. Vrijeme je za zlato!

Izvor: MN PRESS

Sigurno je da će Beogradska arena u nedelju biti puna, kao što je bila ispunjena i u petak i vidjela spektakularni nastup MVP-a polufinala, golmana Milana Glušca, debitanta koji je ostavio sve bez daha.

Srbija je već pobijedila Mađarku na ovom evropskom prvenstvu u "klasiku" druge faze i bilo je dramatično, uzbudljivo i odlučeno je u završnici. Oni su potom eliminisali Hrvatsku, pa Grčku, dok je Srbija doživjela bezbolan poraz od Crne Gore, pa u polufinalu demonstrirala snagu i karakter.

