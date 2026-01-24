Reprezentativac Srbije Milan Glušac otkrio da uopšte ne čuje podršku navijača koji mu skandiraju tokom mečeva, jer je fokusiran na bazen.

Izvor: MN PRESS

Srbija je u finalu Evropskog prvenstva u vaterpolu, a na tom putu junak je postao Milan Glušac. Golman reprezentacije Srbije brani u spektakularnoj formi tokom većeg dijela turnira, a posebno kada je to najbitnije srpskom nacionalnom timu - protiv Španije u prvoj grupnoj fazi, Mađarske u drugoj grupnoj fazi i Italije u polufinalu turnira!

Koliko je značajan za tim Srbije vidjelo se i tokom meča za finale, a nakon njegovi odbrana publika u Boegradskoj areni prepoznala je trenutak i počela da mu skandira. Te povike sa tribina Milan Glušac nije čuo, ali je zahvalan publici zbog gesta koji su napravili.

"Hvala na čestitakama, čestitao bih mojoj ekipi na borbenosti, zalaganju, trudu, na svom naporu koji smo uložili da bismo ovo ostvarili od kad smo se okupili 1. decembra. Iskren da budem, nisam čuo to skandiranje. Kažem vam da se ne obazirem na tribine, sav fokus mi je na bazenu. Nisam čuo skandiranje, ali hvala publici svakako. Na početku, kad smo počeli ovo Evropsko prvenstvo, sam rekao da je naš cilj finale i eto još jedan korak nas dijeli da osvojimo Evropsko prvenstvo kao što smo i zacrtali", rekao je Milan Glušac.

Vidi opis "Kad sam u bazenu, ne čujem skandiranje": Cijela Arena mu pjevala, a on misli samo o zlatu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Srbija već zna sve o narednom protivniku - prije samo nekoliko dana tim Uroša Stevanovića savladao je Mađarsku u drugoj grupnoj fazi, a Milan Glušac je već imao prilike da im zaustavlja udarce. Isti zadatak imaće i u meču za evropsko zlato, a nada se da će do njega i stići.

"Zahvalio bih se publici, bili su fantastični. Prelijepo je igrati u ovakvom ambijentu, velika privilegija igrati u ovakvom ambijentu. Bože zdravlja, imamo vremena da se odmorimo i spremimo za Mađare. Nema tu nekih nepoznanica između nas i njih. Znamo šta nam je činiti i to je to. Nadam se pobjedi. Analiziraćemo ih dobro i idemo dalje", dodao je Glušac.

Već sada je prilično jasno da je Milan Glušac na svom debitantskom nastupu najbolji golman Evropskog prvenstva, a može se reći i da je jak kandidat za MVP nagradu. Igra reprezentacija Srbije mnogo je bolja od kako je Glušac pronašao pravi ritam, iako je turnir počeo razočaravajućim remijem, pa pobjedom na peterce protiv Holandije.