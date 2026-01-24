logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Jakšić igra za Srbiju u finalu Evropskog prvenstva: Ukinuta suspenzija, sa kapitenom po zlato

Jakšić igra za Srbiju u finalu Evropskog prvenstva: Ukinuta suspenzija, sa kapitenom po zlato

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Nikoli Jakšiću je ukinuta suspenzija i igraće u finalu Evropskog prvenstva za Srbiju u duelu sa Mađarskom

Nikoli Jakšiću ukinuta suspenzija Izvor: MN PRESS

Nikola Jakšić će igrati u finalu Evropskog prvenstva. Žalba je bila uspješna, usvojena je i kapiten će igrati za Srbiju u meču za zlatnu medalju protiv Mađarske. Prvobitno je trebalo da bude suspendovan na jednu utakmicu, ali se to neće dogoditi.

Prema informacijama koje ima "Total vaterpolo", odluka je oborena, žalba je usvojena i "delfini" će sa kapitenom da se bore za najsjajnije odličje. Imaće i ogromnu podršku pošto je Beogradska arena rasprodata za finale.

Meč između Srbije i Mađarske igra se u nedjelju od 20.30 časova u Beogradskoj areni. Sa kapitenom - po zlato!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vaterpolo Srbija Evropsko prvenstvo Nikola Jakšić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC