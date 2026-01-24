Jakšić igra za Srbiju u finalu Evropskog prvenstva: Ukinuta suspenzija, sa kapitenom po zlato

Nikoli Jakšiću je ukinuta suspenzija i igraće u finalu Evropskog prvenstva za Srbiju u duelu sa Mađarskom

Nikola Jakšić će igrati u finalu Evropskog prvenstva. Žalba je bila uspješna, usvojena je i kapiten će igrati za Srbiju u meču za zlatnu medalju protiv Mađarske. Prvobitno je trebalo da bude suspendovan na jednu utakmicu, ali se to neće dogoditi.

Prema informacijama koje ima "Total vaterpolo", odluka je oborena, žalba je usvojena i "delfini" će sa kapitenom da se bore za najsjajnije odličje. Imaće i ogromnu podršku pošto je Beogradska arena rasprodata za finale.

Meč između Srbije i Mađarske igra se u nedjelju od 20.30 časova u Beogradskoj areni. Sa kapitenom - po zlato!