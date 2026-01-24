"Srbija je to iskoristila": Selektor Italije ne može da prežali jedan momenat iz polufinala

Srbija je savladala Italiju u polufinalu Evropskog prvenstva u vaterpolu, a selektor "azura" Alesandro Kampanja ne može da prežali momenat kada je mislio da njegov tim može da preokrene.

Izvor: MN PRESS

Srbija je savladala Italiju 17:13 u polufinalu Evropskog prvenstva u vaterpolu i uspjela je da se plasira u finale gdje će se sastati sa Mađarima. U tom finalu igraće i Nikola Jakšić kome je zbog isključenja prijetila suspenzija, a nakon svega oglasio se i Alesandro Kampanja.

Selektor Italije je istakao da je njegov tim igrao jako dobro u prvom poluvremenu, a da je meč prelomilo to što njegov tim nije uspio da preokrene rezultat kada je to bio neophodno.

"Mislim da smo u prvom poluvremenu igrali veoma dobro i imali nekoliko prilika da izjednačimo, ali ih nismo iskoristili. U nekim trenucima nismo imali ni sreće. U trećoj četvrtini promašili smo tri ili četiri uzastopna napada s igračem više, što je Srbija iskoristila da poveća prednost i potom igra mnogo rasterećenije.Nakon propuštenih šansi da se vratimo u meč, izgubili smo samopouzdanje. Da smo uspjeli da ih stavimo pod veći pritisak, utakmica je možda mogla da bude neizvjesnija. Čestitam Srbiji, zaslužili su pobjedu, a moji igrači su stekli veliko iskustvo iz ovog susreta", rekao je Kampanja.

Sve je probao selektor Italije, pa i da mijenja golmana nekoliko puta, ali se na kraju ni to nije pokazalo kao nešto što može da donese trijumf njegovom timu.

"Želio sam da unesem dodatnu energiju u ekipu i pokušam nešto drugačije. Ipak, srpski šuteri su bili fantastični. Bez obzira na konačan rezultat, smatram da je razlika između ova dva tima manja nego što to pokazuje semafor", zaključio je Alesandro Kampanja.

