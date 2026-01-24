Nikola Jakšić se oglasio nakon ukinute suspenzije

Kapiten reprezentacije Srbije Nikola Jakšić oglasio se na društvenim mrežama nakon ukinute suspenzije.

Srbija je izborila plasman u finale Evropskog prvenstva u Beogradu nakon što je u polufinalu savladala Italiju rezultatom 17:13. Međutim, Delfini su u najvažnijem meču turnira mogli da ostanu bez kapitena Nikole Jakšića, ali je jednom od najboljih vaterpolista Srbije suspenzija, ipak, ukinuta. Zbog toga je kapiten poslao poruku na društvenim mrežama.

Delfini su kontrolisali veći dio meča i zasluženo stigli do borbe za zlatnu medalju, ali slavlje je pokvario detalj iz završnice prvog poluvremena. ponovo protiv Italijana, baš kao minulog ljeta - Nikola Jakšić je isključen, samo je tada bazen morao da napusti već sredinom prve četvrtine. Jakšić je dobio crveni karton krajem druge četvrtine, što je moglo da ima ozbiljne posljedice pred finale protiv Mađarske.

Međutim, žalba Srbije je bila uspješna, a Nikola Jakšić moći će da pomogne ekipi u borbi protiv jedne od najdominantnijih reprezentacija Evrope u vaterpolu. Nikola Jakšić je na instagram profilu ostavio kratak komentar: "Vidimo se u finalu".

Sada će Srbija, koliko toliko, bezbrižnije dočekati najtežeg rivala na putu do zlatne medalje, ali sa kapitenom u timu!. Meč protiv Mađara na programu je u 20.30 sati u nedjelju u Beogradskoj areni.

