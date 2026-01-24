logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nikola Jakšić se oglasio nakon ukinute suspenzije

Nikola Jakšić se oglasio nakon ukinute suspenzije

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Kapiten reprezentacije Srbije Nikola Jakšić oglasio se na društvenim mrežama nakon ukinute suspenzije.

Nikola Jakšić o ukinutoj suspenziji Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Srbija je izborila plasman u finale Evropskog prvenstva u Beogradu nakon što je u polufinalu savladala Italiju rezultatom 17:13. Međutim, Delfini su u najvažnijem meču turnira mogli da ostanu bez kapitena Nikole Jakšića, ali je jednom od najboljih vaterpolista Srbije suspenzija, ipak, ukinuta. Zbog toga je kapiten poslao poruku na društvenim mrežama.

Delfini su kontrolisali veći dio meča i zasluženo stigli do borbe za zlatnu medalju, ali slavlje je pokvario detalj iz završnice prvog poluvremena. ponovo protiv Italijana, baš kao minulog ljeta - Nikola Jakšić je isključen, samo je tada bazen morao da napusti već sredinom prve četvrtine. Jakšić je dobio crveni karton krajem druge četvrtine, što je moglo da ima ozbiljne posljedice pred finale protiv Mađarske.

Međutim, žalba Srbije je bila uspješna, a Nikola Jakšić moći će da pomogne ekipi u borbi protiv jedne od najdominantnijih reprezentacija Evrope u vaterpolu. Nikola Jakšić je na instagram profilu ostavio kratak komentar: "Vidimo se u finalu".

Izvor: Screenshot/Instagram/@njaksic

Sada će Srbija, koliko toliko, bezbrižnije dočekati najtežeg rivala na putu do zlatne medalje, ali sa kapitenom u timu!. Meč protiv Mađara na programu je u 20.30 sati u nedjelju u Beogradskoj areni.

Pogledajte

01:34
Vaterpolo Srbija Italija isključenje Nikole Jakšića
Izvor: RTS/screenshot
Izvor: RTS/screenshot

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Jakšić Srbija Italija Vaterpolo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC