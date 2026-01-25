Srbija ide po zlato u punoj Areni: Sve što treba da znate o finalu Evropskog prvenstva!

Srbija igra protiv Mađarske u finalu Evropskog prvenstva i boriće se za zlatnu medalju u Beogradu.

Izvor: MN PRESS

Vrijeme je za zlato! Vaterpolisti Srbije u finalu Evropskog prvenstva igraju protiv Mađarske u svojoj kući. U Beogradskoj areni dočekaće ljutog rivala i uradiće sve da obraduju celu naciju. Biće to drugi okršaj dva tima, u onom prvom iz grupne faze trijumf su odnijeli "delfini".

"Ne razmišljamo o tome, treba da se spremimo što bolje i neće biti problema. Ovo je najvažnija utakmica, daćemo sve od sebe. Moramo da budemo agresivniji od njih, jer oni tako igraju. Ako tako odigramo, neće biti problema. Nadam se i da će Arena da bude puna, jer nam daju veliku podršku", poručio je Petar Jakšić prije finala.

Svi su spremni, puni samopouzdanja i žele da dođu do zlata. Srbija na Evropskom prvenstvu čeka na zlatnu medalju još od 2018. godine. Zvuči nemoguće, ali je tada posljednji put srpski tim uzeo najsjajnije odličje. Tada je u Barseloni pala Španija, neka ishod bude isti i sada...

Kad i gdje se igra?

Finale između Srbije i Mađarske igra se u Beogradskoj areni. Počinje u 20.30 časova i dvorana je odavno rasprodata. Prije toga će meč za treće mjesto odigrati Italija i Hrvatska.

Gdje je prenos?

Prenos meča za zlatnu medalju je na RTS 1. Kao što ste već i navikli, tekstualni prenos biće na MONDU. Takođe, svi oni koji nisu nabavili karte za meč moći će da gledaju finale na velikom displeju koji se nalazi na sjevernoj strani Beogradske Arene.

Povratak kapitena i ukidanje suspenzije

Dobila je Srbija najbolju moguću veijst pred finale. Ukinuta je suspenzija kapitenu Nikoli Jakšiću. To znači da će moći da pomogne ekipi u meču za zlato.

"Vidimo se u finalu", poručio je Jakšić kada je saznao za odluku o ukidanju suspenzije.

Šta su rekli srpski vaterpolisti?

Pred finalni meč oglasili su se i srpski vaterpolisti koji su imali druženje sa novinarima.

"Drago mi je što smo u finalu, ali cilj nismo ostvarili, hoćemo pobjedu. Već smo igrali sa njima i pobijedili ih. Vidjeli smo u četvrtoj četvrtini tog meča kako prednost lako može da se ispusti i to ne smije da nam se ponovi. Protiv Italije smo odigrali dobro, nadam se da neće biti padova. Što se finala tiče, ko bude imao veću želju, taj će da pobijedi. Nadam se da ćemo to da budemo mi. Samo da izbjegnemo te 'žute minute' i biće dobro", jasan je Nikola Lukić.

Slično mišljenje dijeli i njegov saigrač Vasilije Martinović.

"To je meč u kom taktika najmanje odlučuje.Agresivnost, motivacija i želja treba da budu na našoj strani i onda problema neće biti. Naravno, uz podršku naše publike", poručio je Martinović.

Ko igra za Srbiju?

Oni će se boriti za zlato večeras:

Radoslav Filipović (Radnički)

Milan Glušac (Novi Beograd)

Nikola Jakšić (Radnički)

Sava Ranđelović (Radnički)

Radomir Drašović (Marsej)

Petar Jakšić (Radnički)

Miloš Ćuk (Novi Beograd)

Strahinja Rašović (Radnički)

Nikola Lukić (Novi Beograd)

Vasilije Martinović (Novi Beograd)

Nikola Dedović (Radnički)

Dušan Mandić (Ferencvaroš)

Viktor Rašović (Radnički)

Nemanja Vico (Primorac)

Đorđe Lazić (Jadran Herceg Novi)

