Milan Glušac je uzor djeci u Srbiji: Ono što je uradio golman Delfina ne opisuje se riječima

Golman reprezentacije Srbije Milan Glušac najbolji je golman na Evropskom prvenstvu

Izvor: RTS / Printscreen

Reprezentacija Srbije postala je šampion Evrope, pretežno zahvaljujući jednom momku - Milanu Glušcu. Srpski golman počeo je kao drugi golman, ali se nevjerovatnim partijama probio za prvo mjesto u timu, a sjajnim mečevima "kupio" je i čitavu naciju, prije svega onu najmlađe.

Skandirala je Beogradska arena Glušcu "MVP, MVP" i nije pogriješila. Na kraju, srpski golman je ponio veliko priznanje, ali ipak se nešto riječima ne može opisati. Poslije pobjede u uživo uključenju na Radio televiziji Srbije imali smo priliku da vidimo crtež male Sofije koja je cijeloj zemlji pokazala zašto je Glušac najbolji među "delfinima".

Nacrtala je srpskog golmana kako brani i slavi pobjedu.

Nakon meča Glušac je skromno rekao: "Nevjerovatan osjećaj, obuzele su me emocije."

"Mi smo došli da osvojimo prvenstvo, uradili smo posao. Tim je protiv svih, protiv sudija... imali smo probleme posljednja dva, tri dana, samo oni koji su bili uz nas znaju kroz šta smo prošli. Igrali smo bez Miloša Ćuka, bez Dušana Mandića. Ne znam šta da kažem, pobijedili smo to je najbitnije", rekao je Glušac poslije pobjede.