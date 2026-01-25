logo
Evo zašto nema najiskusnijeg u ekipi Srbije: Miloš Ćuk nije mogao u bazen

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Četvorostruki šampion Evrope sa reprezentacijom nije mogao da zaigra u finalu

Miloš Ćuk ne igra u finalu Evropskog prvenstva Izvor: MN PRESS

Vaterpolo reprezentacija Srbije zaigrala je značajno oslabljena, bez Miloša Ćuka, u finalu Evropskog prvenstva protiv Mađarske. Jedan od lidera nacionalnog tima nije mogao da uskoči u bazen zbog jakih simptoma virusa koji su bili jači od njegove želje da zaigra za titulu prvaka Evrope.

Dvostruki olimpijski šampion, iz Rija 2016. i Pariza 2024, svakako je među nosiocima zajedno sa Dušanom Mandićem i Nikolom Jakšićem, pa nije potrebno naglašavati koliko je njegovo odsustvo zakomplikovalo pripremu ove utakmice selektoru Urošu Stevanoviću.

Ćuk je sa 35 godine i najiskusniji vaterpolista i ima čak četiri osvojena zlata sa evropskih prvenstava, počev od 2012. u Ajndhovenu, preko Budimpešte 2014, Beograda 2016, pa zaključno sa Barselonom 2018, posljednjom neolimpijskom medaljom srpskog tima.

