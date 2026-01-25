"Pregazili smo ih, a Milan Glušac bi jedno trebalo da zna": Šefik se obratio novom ljubimcu Srbije

Denis Šefik oduševljen dominantnom pobjedom Srbije protiv Mađarske. Nizao je pohvale za golmana "delfina" Milana Glušca

Izvor: MN Press/RTS/Screenshot

Bivši selektor reprezentacija Srbije Denis Šefik (49) oduševljen je nastupom i pobjedom reprezentacije Srbije protiv Mađarske u finalu Evropskog prvenstva u Beogradskoj areni. Upitan kako se tako dominantno pobjeđuje, Šefik je odgovorio veoma prosto.

"Kako se ovo radi? Radi se tako da sam ubijeđen da je naša ekipa željela mnogo više pobedu nego reprezentacija Mađarske. Mislim da je naša reprezentacija najbolja, ali to morate da pokažete i u bazenu. Naša reprezentacija imala je fanatizam, preduslov za uspjeh. Naša ekipa je pregazila Mađarsku, očekivao sam pobjedu, ali ovako zrelu igru u svakom momentu da smo znali šta igramo, nisam očekivao. Čestitam im. Iznenadili su i mene, sve su zaslužili. Ekipa koja je najviše pokazala večeras se nije vidjela. Mađarska nije ličila ni blizu na sebe, ali ne zahvaljujući njima, već zahvaljujući našem timu, koji im ništa nije dozvolio večeras", rekao je Šefik za Radio-televiziju Srbije.

Želi legendarni golman Srbije, a potom i Crne Gore, da reprezentacija, olimpijski i evropski šampion, nastavi da pobjeđuje i van Beograda.

"Publika je igrač više i nadam se da se ne svedamo samo na to da ne uzimamo medalje kod kuće. Naravno da nije isto kada igrate pred 11.000 ljudi kao večeras u Beogradskoj areni".

Šefik je htio da naglasi i to da je impresioniran nastupom.

"Kad vam nedostaje Ćuk, a vi ovako dobijete Mađare da njihov najbolji igrač Kristijan Manherc ne da nijedan gol... To znači da su svi naši od prvog do zadnjeg bili bolji večeras. Naš selektor je bio bolji od mađarskog, naš golman je bio bolji od mađarskog, svi su ovo zaslužili".

"Milane, veće je nego što misliš"

Izvor: MN PRESS

Kako je vidio nastup golmana Milana Glušca? Iz studija mu je poslao poruku da je njegova golmanska uloga u uspjehu čitavog tima mnogo veća nego što može i da pomisli.

"Sredinom treće četvrtine imali su par kontri, a on je odreagovao fenomenalno i njegova uloga u ovom svemu je mnogo veća nego što on sam može da misli. U momentima u kojima smo izgubili konce u igri, on je sa par odbrana bio najbitniji. Najvažnije je da golman u najbitnijim momentima brani dobro. Pokazao je mentalnu snagu i čestitam mu".