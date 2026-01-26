Kodi Miler Mekintajer sa košarkašima Crvene zvezde slavio zlato Srbije u Areni: Za njega je Milan Glušac MVP

Kodi Miler Mekintajer bio je u Areni i navijao za reprezentaciju Srbije, a posebno ga je oduševio golman Milan Glušac.

Srbija je prvak Evrope. Vaterpolisti su u krcatoj Beogradskoj areni savladali Mađarsku i došli do zlata. Pored velikog broja navijača, na tribinama su bili i košarkaši Crvene zvezde, među kojima je bio i plejmejker Kodi Miler Mekintajer.

Navijao je i bugarski reprezentativac za "delfine", čestitao im je odmah na pobjedi na društvenim mrežama, a posebno ga je oduševio golman Milan Glušac koji je bio jedan od najzaslužnijih za to što je srpski tim uopšte došao do finala, pa i do zlata.

"MVP", napisao je Mekintajer uz fotografiju Milana Glušca sa utakmice. Male su šanse da je Kodi ranije gledao vaterpolo uživo, posebno ne ovako važan meč, ali je i njemu jasno ko je bio heroj.

Nagradu za najkorisnijeg igrača (MVP) odnio je Dušan Mandić sa četiri gola, potpuno zasluženo, ali ne bi bilo nezasluženo ni da je ta nagrada otišla u Milanove ruke.

Himna Bože pravde na vaterpolo finalu

