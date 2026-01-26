Senzacionalan povratak rukometaša Hrvatske: Bili "otpisani", a sad imaju velike šanse za medalju

Dvije velike pobjede Hrvatske u drugoj fazi Evropskog prvenstva u rukometu i opet su u igri za prolaz.

Rukometna reprezentacija Hrvatske ušla je u drugu fazu Evropskog prvenstva u rukometu bez bodova, pošto je doživjela težak poraz od Švedske (33:25), međutim sada je opet u igri za polufinale, samim tim i za medalje.

Prvo su Hrvati pobijedili Island 30:29, a zatim su bili bolji i od Švajcarske 28:24. Sa te dvije pobjede, uz šokantnu pobjedu Islanda nad Švedskom, opet su se vratili u igru na dva kola prije kraja grupne faze. Hrvati sada imaju četiri boda, kao i Slovenija, Švedska i Island, a samo dvije ekipe mogu dalje.

Croatian Handball pulls off a HUGE 28-24 win over Switzerland in the Main Round of Euro 2026!



Next up: Slovenia on Tuesday, 1/27



If Croatia can beat Slovenia in their penultimate group stage game, they could be in a 3-way tie with Iceland & Sweden for two semifinal…pic.twitter.com/OUL3ZEAAsw — CroatianSports (@CroatianSoccer)January 25, 2026



Ono što je takođe važno za "kockaste" je i da se vratio kapiten Ivan Martinović i uprkos bolovima dao je pet golova Švajcarcima.

Pred Hrvatima su mečevi sa Mađarskom i direktnim rivalom Slovenijom, dok je važno reći i da će međusobni okršaj biti odlučujući faktor u slučaju istog broja bodova. Hrvati su tu bolji od Islanda, ali lošiji od Švedske.

Vidjećemo da li će uspjeti opet da se domognu polufinala i napada na medalje, dok će biti neizvjesno i u drugoj grupi, koja je po svemu prikazanom malo jača. Njemačka ima šest bodova, Francuska i Danska po četiri, dok su Norveška i Portugal sa po dva još donekle u igri, a Španija je jedina otpisana.

