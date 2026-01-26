logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Senzacionalan povratak rukometaša Hrvatske: Bili "otpisani", a sad imaju velike šanse za medalju

Senzacionalan povratak rukometaša Hrvatske: Bili "otpisani", a sad imaju velike šanse za medalju

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Dvije velike pobjede Hrvatske u drugoj fazi Evropskog prvenstva u rukometu i opet su u igri za prolaz.

hrvati mogu do medalje na ep u rukometu Izvor: Andreas Hillergren/TT NEWS AGENCY

Rukometna reprezentacija Hrvatske ušla je u drugu fazu Evropskog prvenstva u rukometu bez bodova, pošto je doživjela težak poraz od Švedske (33:25), međutim sada je opet u igri za polufinale, samim tim i za medalje.

Prvo su Hrvati pobijedili Island 30:29, a zatim su bili bolji i od Švajcarske 28:24. Sa te dvije pobjede, uz šokantnu pobjedu Islanda nad Švedskom, opet su se vratili u igru na dva kola prije kraja grupne faze. Hrvati sada imaju četiri boda, kao i Slovenija, Švedska i Island, a samo dvije ekipe mogu dalje.


Ono što je takođe važno za "kockaste" je i da se vratio kapiten Ivan Martinović i uprkos bolovima dao je pet golova Švajcarcima.

Pred Hrvatima su mečevi sa Mađarskom i direktnim rivalom Slovenijom, dok je važno reći i da će međusobni okršaj biti odlučujući faktor u slučaju istog broja bodova. Hrvati su tu bolji od Islanda, ali lošiji od Švedske.

Vidjećemo da li će uspjeti opet da se domognu polufinala i napada na medalje, dok će biti neizvjesno i u drugoj grupi, koja je po svemu prikazanom malo jača. Njemačka ima šest bodova, Francuska i Danska po četiri, dok su Norveška i Portugal sa po dva još donekle u igri, a Španija je jedina otpisana.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:13
Neverovatna glupost Španije na EP
Izvor: Arena Sport
Izvor: Arena Sport

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rukomet Hrvatska Evropsko prvenstvo

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC