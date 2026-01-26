Najmanje 11 osoba ubijeno na fudbalskom terenu: Obračun zaraćenih klanova poslije utakmice u Meksiku

Na fudbalskom igralištu u centralnom Meksiku ubijeno je najmanje 11 osoba.

Izvor: Stringer/EFE

Naoružani napadači u nedelju su otvorili vatru na fudbalskom igralištu u centralnom Meksiku, pri čemu je ubijeno najmanje 11 osoba, a 12 je ranjeno, saopštile su lokalne vlasti. Napad se dogodio u gradu Salamanka na kraju fudbalske utakmice, izjavio je gradonačelnik Cezar Prieto, piše AP News.

Deset osoba preminulo je na licu mjesta, dok je jedna kasnije podlegla povredama u bolnici. Gradonačelnik je potvrdio da su među ranjenima jedna žena i jedan maloljetnik.

Reakcija vlasti

Prieto je pozvao predsjednicu Klaudiju Šeinbaum da pomogne u suzbijanju nasilja.

"Nažalost, postoje kriminalne grupe koje pokušavaju da potčine vlasti, što im neće poći za rukom", izjavio je gradonačelnik.

The attack took place in a neighbourhood in the town of Salamanca, prompting security forces to launch a search operation for those responsible.



The deaths of 11 people have been confirmed, 10 of whom died at the scene and one more while receiving medical attention at a…pic.twitter.com/xx0A6918of — Devanshu Mani Tripathi (@devanshu_mani)January 26, 2026

Kancelarija državnog tužioca savezne države Gvanahuato saopštila je da sprovodi istragu i da sarađuje sa saveznim vlastima na jačanju bezbjednosti u tom području.

Kontekst nasilja

Savezna država Gvanahuato zabeležila je prošle godine najveći broj ubistava u Meksiku. Na tom području lokalna banda Santa Rosa de Lima vodi borbu protiv moćnog kartela Halisko Nju Dženerejšn.

Uprkos tome, meksička vlada tvrdi da je stopa ubistava u zemlji tokom 2025. godine bila najniža od 2016, sa 17,5 ubistava na 100.000 stanovnika. Ipak, analitičari upozoravaju da ti podaci možda ne odražavaju u potpunosti stvarni nivo nasilja u zemlji.

(Index/MONDO)