Predložen pritvor osumnjičenom za pokušaj ubistva policajca u Gračanici

Tužilaštvo Tuzlanskog kantona predložilo je Kantonalnom sudu u Tuzli da odredi jednomjesečni pritvor za Kasima Đulbegovića (39) iz tog grada, osumnjičenog za pokušaj ubistva policajca.

Izvor: Shutterstock

Đulbegović je osumnjičen da je u subotu, 21. februara, nakon što je kao saučesnik izvršio krađu u jednom supermarketu u Gračanici, bježao od radnika obezbjeđenja iz objekta držeći pištolj u ruci.

U blizini supermarketa ga je uočio policijski službenik u civilu i glasno mu naredio da se zaustavi i odbaci oružje, pokazujući mu službenu legitimaciju, na šta se osumnjičeni oglušio, saopšteno je iz Kantonalnog tužilaštva.

Kada je policijski službenik pokušao da ga savlada, osumnjičeni je iz neposredne blizine podigao pištolj i u pravcu policajca ispalio hitac, koji mu je prošao ispod pazuha lijeve ruke.

Policajac je potom savladao osumnjičenog, oduzeo mu oružje, nakon čega su pristigli i drugi pripadnici Policijske uprave Gračanica i uhapsili ga.

Nakon kriminalističke obrade, Đulbegović je uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predat u nadležnost Tužilaštvu.

Postupajući tužilac je donio naredbu o sprovođenju istrage i ispitao osumnjičenog.

(Srna)