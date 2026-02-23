logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Predložen pritvor osumnjičenom za pokušaj ubistva policajca u Gračanici

Predložen pritvor osumnjičenom za pokušaj ubistva policajca u Gračanici

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Tužilaštvo Tuzlanskog kantona predložilo je Kantonalnom sudu u Tuzli da odredi jednomjesečni pritvor za Kasima Đulbegovića (39) iz tog grada, osumnjičenog za pokušaj ubistva policajca.

Predložen pritvor osumnjičenom za pokušaj ubistva policajca u Gračanici Izvor: Shutterstock

Đulbegović je osumnjičen da je u subotu, 21. februara, nakon što je kao saučesnik izvršio krađu u jednom supermarketu u Gračanici, bježao od radnika obezbjeđenja iz objekta držeći pištolj u ruci.

U blizini supermarketa ga je uočio policijski službenik u civilu i glasno mu naredio da se zaustavi i odbaci oružje, pokazujući mu službenu legitimaciju, na šta se osumnjičeni oglušio, saopšteno je iz Kantonalnog tužilaštva.

Kada je policijski službenik pokušao da ga savlada, osumnjičeni je iz neposredne blizine podigao pištolj i u pravcu policajca ispalio hitac, koji mu je prošao ispod pazuha lijeve ruke.

Policajac je potom savladao osumnjičenog, oduzeo mu oružje, nakon čega su pristigli i drugi pripadnici Policijske uprave Gračanica i uhapsili ga.

Nakon kriminalističke obrade, Đulbegović je uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predat u nadležnost Tužilaštvu.

Postupajući tužilac je donio naredbu o sprovođenju istrage i ispitao osumnjičenog.

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Gračanica pokušaj ubistva policija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ