Policijska akcija u Gračanici: Pronađen arsenal oružja - od bombi i pištolja do zolje

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Protiv muškarca iz Gračanice čiji su inicijali S.H. (37) biće dostavljen izvještaj Tužilaštvu Tuzlanskog kantona zbog posjedovanja veće količine oružja i municije, saopšteno je iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

Zaplijenjen vojni arsenal u Gračanici Izvor: MUP TK

Pretresom kuće, pomoćnih objekata, dvorišta i vozila koje koristi S.H. pronađeni su puškomitraljez, ručni bacač "zolja", tri revolvera, dva pištolja, gasni pištolj, 12 ručnih bombi, dva tijela ručnih bombi i upaljači, tromblonski dodatak i četiri lovačke puške.

Pronađen je i eksploziv, osam električnih detonatorskih kapisli, detonatorski štapini, dijelovi maskirne uniforme, pancirni prsluci, "fantomke", opasači sa futrolama, te noževi, navodi se u saopštenju.

Iz policije dodaju da je pronađena i veća količina lovačke municije, više od 1.000 komada pištoljske i druge municije različitog kalibra, radio-veza, blinkeri i rotacije, baterijske lampe, alat za prekucavanje brojeva šasije i drug alat.

U pretresu je pronađena manja količina droge i predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u postupku.

Pretresi su izvršeni po naredbi Opštinskog suda u Gradačcu.

O preduzetim radnjama obaviješten je kantonalni tužilac, po čijem nalogu će protiv S.H. biti dostavljen izvještaj sa dokazima zbog sumnje da je počinio krivična djela nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija i posjedovanje i omogućavanje uživanja droge.

