Doboj: Tokom pretresa kuće oduzeto naoružanje i municija

Policija je tokom pretresa kuće i pomoćnih objekata na području Doboja, koje koristi li M.A. iz Dervente, pronašla i oduzela vojno naoružanje, opremu i municiju.

Izvor: PU Doboj

Među oduzetim predmetima su dvije automatske puške sa sedam pripadajućih okvira, puška M-48, improvizovana kubura, dvije ručne bombe, 578 metaka, tromblonski nastavak za automatsku pušku i drugi predmeti, saopštila je Policijska uprava Doboj.

Izvor: PU Doboj

Akcija je provedena juče, a protiv M.A. Okružnom javnom tužilaštvu Doboj biće podnesen izvještaj zbog sumnje na krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.