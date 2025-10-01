Optužena žena iz Doboja: Policiji dobrovoljno predala drogu pa im ponudila 1.690 KM mita da je ne procesuiraju

Finka Rajkovača (34) iz Doboja optužena je za krivično djelo davanje mita počinjeno u avgustu prošle godine.

Kako saznaje Mondo, u optužnici koju je protiv nje podiglo Republičko javno tužilaštvo, navodi se da su 21. avgusta 2024. godine u 4.20 časova na području Doboja optuženoj prišla dvojica policajaca, a na pitanje da li ima kod sebe nešto nedozvoljeno, Rajkovača je dobrovoljno predala pet providnih PVC folija od kojih se u tri nalazio spid, u četvrtoj marihuana i u petoj žuta tableta.

“Nakon što ju je policajac pozvao u prostorije Policijske stanice Doboj radi informativnog razgovora i preduzimanja daljih službenih radnji u cilju procesuiranja osumnjičene, svjesna zabranjenosti svojih radnji, policajcima je ponudila novac. Iz torbice je izvadila veću sumu i rekla da će im dati sve što drži u ruci, a da je ne vode na informativni razgovor i ne procesuiraju zbog droge”, navodi se u optužnici.

Dodaje se da su policajci odbili novac i rekli joj da je učinila krivično djelo davanja mita, nakon čega je osumnjičena vratila novac u torbicu.

“Kasnije ga je dobrovoljno predala u policijskoj stanici, kada je utvrđeno da se radi o iznosu od 1.690 KM”, zaključeno je u optužnici.

