Republičko tužilaštvo RS za najteže oblike privrednog kriminala, podiglo još jednu optužnicu zbog mita od 50 KM

Autor Brankica Spasenić
1

Republičko tužilaštvo RS podiglo je optužnicu protiv mladića iz Modriče jer je policajcima ponudio 50 KM mita.

Republičko javno tužilaštvo RS Izvor: Mondo - Slaven Petković

Ovo je jedna u nizu optužnica u posljednje vrijeme zbog mita od nekoliko desetina do par stotina maraka koje je podiglo Posebno odjeljenje, inače osnovano za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrdenog kriminala

Optužnicu je potvrdio Okružni sud Banjaluka, a Hakija Š. (35) Iz Modriče se tereti da je u junu ove godine u mjestu Đulić kod Teslića vozio “mercedes” na kojem nisu radila stop svjetla, a kada su ga policajci zaustavili, ponudio im je 50 KM i rekao „evo počastite se od mene“.

Kuriozitet je da je vozač, nakon što su ga policajci zaustavili zbog neispravne signalizace na vozilu, sam prijavio da mu ne radi ni ručna kočnica.

“Policajci su mu naložili da izađe iz vozila kako bi mu izdali prekršajni nalog. Prišao je službenom vozilu u kojem su se nalazili policijski službenici i kroz prozor ubacio novčanicu od 50 KM govoreći ‘evo počastite se od mene", sa namjerom da mu ne izdaju prekršajni nalog”, navodi se u optužnici.

(MONDO)

zole

Ali se zato zgrade prodaju po 100 miliona , izgleda da u tom slučaju nije bilo mita i korupcije

