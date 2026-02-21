Pljačkaši pucali na policiju u Gračanici nakon krađe u marketu: Jedan od napadača u bjekstvu

U Gračanici je u poslijepodnevnim satima došlo do krađe u jednom trgovačkom objektu, odnosno marketu, a prilikom bijega pljačkaši su pucali na policiju. Dvojica su uhapšena, dok se za trećim traga.

Kako su kazali iz kantonalne policije, Policijskoj stanici Gračanica, danas u 17.05 časova zaštitar koji vršio poslove obezbjeđenja objekta prijavio je da je u toku krađa u jednom trgovačkom objektu u tom gradu te da se radi o tri nepoznata počinioca.

“Po prijavi događaja na lice mjesta upućena je potrola policije PS Gračanica, a počinioci su se udaljili iz objekta. Tom prilikom je došlo do upotrebe oružja prema policijskim službenicima, ali su prilikom pokušaja bjekstva, dva počinioca stavljena pod kontrolu i uhapšena, identifikovani su i radi se o K.Đ.(1988) iz Tuzle i E.Đ.(1993) iz Olova, nastanjen u Tuzli”, kazala je glasnogovornica Uprave policije MUP-a TK Adnana Sprečić.

Ona je dodala da se treći počinilac automobilom udaljio sa mjesta događaja te se preduzimaju potrebne radnje u cilju njegove identifikacije i pronalaska.

O događaju je upoznat dežurni tužilac te se pod njegovim nadzorom preduzimaju sve radnje. Uviđaj na mjestu događaja izvršiti će istražitelji OKP PU Gračanica. Prilikom ovog događaja niko nije povrijeđen.

