Bivši srpski ministar spasio djevojčicu na Jahorini: Oglasio se i otkrio detalje drame na žičari

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Na Jahorini se odigrala drama kada je djevojčica visila sa žičare, a bivši ministar Mlađan Dinkić je pritekao u pomoć.

Mlađan Dinkić spasio dijete na Jahorini Izvor: Instagram/drinainfo

Juče se na Jahorini odigrala prava drama kada je dete visilo sa žičare.

Na objavljenom snimku vidi se da dvije osobe drže dijete koje visi sa sjedišta, dok okupljeni pritrčavaju kako bi mu pomogli da sigurno stigne na tlo. Navodno se radi o devojčici (9) koja je bila na šestosjedu na Prači sa svojom bakom iz Čačka.

Kako se saznaje, bivši srpski političar Mlađan Dinkić je pomogao da se djevojčica spasi.

"Djevojčica je dobro, hvala Bogu, to je najvažnije. Sjedio sam na žičari, gledao sam na drugu stranu, kad sam čuo da je djevojčica koja je sjedila pored mene vrisnula. Tu je bila i njena baka. Ja sam je brzo uhvatio za ruku i držao je tako, pokušao sam da je izvučem. Uopšte nije bilo jednostavno, a žičara se i dalje kretala, stala je tek poslije 30 metara otprilike. Ubrzo su stigli ljudi iz centra, razvukli su brzo mrežu dok sam je ja držao, i uhvatili su je. Vidio je sam je poslije, normalno je hodala, tako da je sve dobro ispalo na kraju", rekao je za Telegraf bivši ministar Mlađan Dinkić.

Podsjetimo, prije četiri dana se na Jahorini odigrala drama kada je dijete palo sa žičare. Tada je dijete zadobilo povrede noge te da je prevezeno u bolnicu.

(Telegraf/MONDO)

Tagovi

Jahorina OC Jahorina

